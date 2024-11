Noardeast wil inwoners helpen: forse toename huishoudens met schulden

regionaal di 5 november 2024, 10.49

DOKKUM - In Noardeast-Fryslân neemt het aantal huishoudens met schulden toe. Dat blijkt uit gegevens van de gemeente. In 2022 ging het nog om ongeveer 1.160 huishoudens, in 2023 is dit aantal gestegen naar 1.340, ongeveer 6,7% van het totaal aantal huishoudens in Noardeast-Fryslân.

Noardeast-Fryslân gaat daarom steviger inzetten op het zo vroeg mogelijk signaleren van (dreigende) schulden. Het doel is om huishoudens met schulden eerder te bereiken en vroegtijdig hulp aan te bieden, zodat schulden niet verder oplopen.

Het college van B&W neemt de aanpak Vroegsignalering van schulden structureel in de organisatie op en maakt een bedrag van 16.000 euro vrij voor de ontwikkeling van medewerkers en systeem- en communicatiekosten.

Vroegsignalering

Wethouder Bert Koonstra: "Door allerlei situaties, een echtscheiding, verlies van je baan, kun je zomaar ineens in de financiële problemen zitten. We kunnen op allerlei manieren helpen en willen dat goed onder de aandacht brengen bij de mensen die die hulp nodig hebben. Wij kijken zonder oordeel; het maakt ons niet uit hoe de situatie is ontstaan. Iedereen die dat nodig heeft, kan bij ons aankloppen voor hulp en advies." Koonstra begrijpt dat het niet eenvoudig is om tijdig aan tafel te komen en de inwoners te bereiken.

"Dat vraagt veel inzet. Men wil het zelf oplossen en loopt niet met financiële problemen te koop." Doel van de vroegsignalering is uiteindelijk dat iedereen gewoon mee kan doen in de maatschappij. Dat mensen werk of dagbesteding hebben en dus minder gebruik maken van een bijstandsuitkering, gezondheidsproblemen afnemen en een stabiele thuissituatie kennen.

Melding betalingsachterstanden

Maandelijks ontvangt de gemeente signalen van verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf. Medewerkers van de gemeente zoeken vervolgens contact met het betreffende huishouden om hulp aan te bieden. Dit kan via een huisbezoek, een telefoontje, Whatsapp bericht, een brief of een e-mail. Deze aanpak brengt een grote groep inwoners in beeld die nog niet bij de gemeente bekend was.

Omdat het aantal huishoudens met schulden flink stijgt, is vroegsignalering belangrijk. In 2023 kreeg de gemeente ongeveer 3,4 meldingen per maand per 1.000 inwoners binnen. 19% van deze inwoners werd bereikt; slechts 17% hiervan accepteerde het hulpaanbod. De komende tijd blijft de gemeente experimenteren, evalueren en bijsturen bij de uitvoering van vroegsignalering.