Dorpshuis Warfstermolen feestelijk heropend

regionaal di 5 november 2024, 10.30

WARFSTERMOLEN - Het dorpshuis van Warfstermolen is feestelijk heropend. De officiële opening werd vrijdag verricht door de heer Jagt, samen met zijn vrouw. De heer Jagt is één van de oudste bewoners van het dorp. Niet alleen heeft hij aan de wieg gestaan van het oorspronkelijke dorpshuis, maar ook heeft hijzelf meer dan 1000 uur gestoken in de opbouw daarvan.

Ook is door een paar kinderen van het dorp een kunstwerk gemaakt dat werd aangeboden en ook een mooie plek in het dorpshuis zal krijgen.

Nu is het dorpshuis geheel in een nieuw jasje gestoken. Buiten en -kant zijn aangepakt en kunnen weer jaren mee. Ook nu is het meeste gedaan door de vrijwilligers met ondersteuning van buitenaf.

Nieuw is een keuken waar ook kook-workshops kunnen worden gegeven. Wat gebleven is, dat is de gezelligheid. De activiteitencommissie zal dan ook weer met veel plezier deze ruimte vullen met leuke bijeenkomsten, cursussen, en workshops.

