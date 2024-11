Libertas morst punten tegen Den Haag

DAMWALD - Na afloop van de zaalvoetbal-wedstrijd tussen Libertas en Den Haag nam teammanager Ulis van Maanen, een ras Hagenees, afscheid met de woorden ‘mazzelaars’. Deze woorden waren gericht aan de technische staf van Libertas. En inderdaad de Friezen kwamen twee minuten voor het einde door een doelpunt van Marisa Elzinga met de schrik vrij. Den Haag had gelet op het aantal grote kansen (7) meer verdiend.

Libertas liet zich in de eerste helft een aantal keren de kaas van het brood eten. De eerste grote kans was voor Priscilla de Vos. De sluwe Haagse stuitte op keepster Laura Hummel. Even later verwerkte Hummel een ogenschijn lijk ongevaarlijk afstandsschot van keepster Lisa Franken onvoldoende. De rebound was voor De Vos: 0-1. Daarvoor was Jildou Koning van links twee keer gevaarlijk. Lara Notenboom zette Den Haag halverwege de eerste helft zelfs op een 2-0 voorsprong. In het restant van het eerste bedrijf kregen beide teams kansen, maar gescoord werd er niet meer.

In het begin van de tweede helft hetzelfde laken het pak. De eerste grote kans was voor Larissa Boerenstam, maar zij schoot voorlangs. In de vijfde minuut kwam de eerste goal van Libertas als een donderslag bij heldere hemel. Jildou Koning schoot de bal hoog uit een rebound in het doel. Dit doelpunt gaf de Damwâldsters vleugels. Jildou Koning raakte daarna nog de paal en Mariska Bosma kwam een teenlengte te kort voor de gelijkmaker. Langzamerhand nam Den Haag de teugels weer in handen. Samia Kaaouane had de wedstrijd vroegtijdig in het slot kunnen gooien maar Laura Hummel redde fraai.

Even later stormden Kaaouane en Celine van der Toorn als twee vrije vogels op het doel van Libertas af. Omdat de overtalsituatie slecht werd uitgespeeld bleef Libertas in leven. In een spaarzame counter schoot Jeanine Bosma oog in oog met Lisa Franken op het Haagse doel in plaats van het maken van een actie. Nu pareerde Franken vrij eenvoudig haar inzet. In de slotfase ging Libertas met een meevoetballende keepster va banque spelen. Den Haag leek hiervan te profiteren maar kon van afstand het lege doel een aantal keren niet bereiken. De grootste kans was weggelegd voor Lara Notenboom.

Tegen alle verhoudingen in werd er aan de andere kant wel gescoord. Marissa Elzinga bezorgde Libertas met haar doelpunt één punt. Zelfs drie punten lagen nog voor het oprapen. Maar uitblinker Jildou Koning schrok van de door Mariska Bosma geboden kans. Een overwinning was iets te veel van het goede geweest.