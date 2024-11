Broekster Boys rekent af met historische resultaten in Winsum

DAMWALD - Wanneer Broekster Boys bij Winsum op bezoek ging leverde dit vrijwel altijd puntverlies op. In het seizoen 20-21 pakte "de Broek" een puntje en voor een overwinning bij de gasten moet men zelfs terug naar jaargang 82/83. (Toen de club nog Viboa heette). Hoe anders was het afgelopen zaterdag.

Beide ploegen waren het eerste kwartier aardig aan elkaar gewaagd en het was daarom een mooie strijd om naar te kijken. Frits Dantuma was dicht bij de openingstreffer maar zijn eerste schot belande op de buitenkant paal en het tweede schot vlak daarna werd gekraakt door de verdediging.

In de 22e minuut kwam Winsum nog goed weg toen een verdediger van Winsum een voorzet weg wilde werken en de bal rakelings voorlangs bij zijn eigen doelman de zijlijn overging. In de 24e minuut kwam Broekster Boys op voorsprong. Jos Regnerus was iets slimmer dan zijn tegenspeler. In een poging de bal af te schermen zodat deze over de achterlijn zou rollen, werd de man in kwestie verrast door de drive van Regnerus die de bal af wist te snoepen en Vincent Hoekstra vervolgens de kans gaf om Broekster Boys op voorsprong te zetten.

Ondanks de achterstand bleef Winsum in deze eerste helft gelijkwaardig aan Broekster Boys maar de thuisploeg kwam nog voor rust op een schier onmogelijke achterstand. Hedgar Hoekstra wist op de middenlijn zijn man uit te spelen en kon opstomen naar het vijandelijke doel. Samen met Vincent lieten ze de doelman kansloos en stond er een mooie 0-2 stand op het bord.

Een prima stand om de kleedkamer op te zoeken zou men denken maar het werd voor de thuisploeg nog lastiger toen Jan Tijtsma door het vijandelijke strafschopgebied op zoek ging om op de juiste positie af te drukken. Zover kwam het niet want de spits werd dusdanig gehinderd dat Wijma niets anders kon doen dan naar de stip te wijzen. Tijtsma liet zich deze kans niet ontnemen en scoorde de 0-3. Direct daarop werd er afgefloten voor de rust.

Trainer Simon Cageling probeerde in de tweede helft met verse krachten de wedstrijd weer wat naar zich toe te trekken maar Winsum kwam er maar niet doorheen. Broekster Boys bleef deze keer overeind al moest de lat nog wel een keer uitkomst brengen. Riemer Hoekstra zweefde na een uur spelen nog eens fraai naar de kruising en voorkwam daarmee de treffer voor Winsum. Toen Wijma Broekster Boys ook nog eens een vrije trap tegen gaf in het strafschopgebied (omdat de keeper de bal te lang in zijn handen had?) was Winsum opnieuw dicht bij een treffer maar het schot smoorde in de muur.

Jan Bruin bracht daarna zijn sterke bank in stelling. Daar ligt dit seizoen misschien ook een kracht want 4 van de 5 wisselspelers waren vorig seizoen nog vaste basisspelers. De mooiste aanval van de dag moest toen nog komen. Vincent Hoekstra werd op de vleugel aangespeeld en zag Jan Tijtsma centraal staan. Met een geweldig overstapje zette hij zijn twee belagers en de doelman totaal op het verkeerde been. Invaller Jildert Elzinga zag het gebeuren en het was voor hem een koud kunstje om de 0-4 te noteren. Een aanval uit het boekje die bij studio sport waarschijnlijk nog eens aangehaald zou worden als de afsluitend tune van hun uitzending ingezet wordt.

"Hoezo historie? "riep een van de Broekster Boys spelers toen ze met een verdiende driepunter het veld af liepen en zo was het maar net. De historie is herschreven! Broekster Boys staat met 13 punten nu op de 4e positie. Winsum wordt door de nederlaag voorlopig naar de 10e plek verwezen met 6 uit 6.

Volgende week treedt Broekster Boys in de thuiswedstrijd aan tegen het gepromoveerde Heerenveense Boys. Deze ploeg doet het best goed na 2 promoties op rij. Zo werd er dit seizoen met 2-1 van Buitenpost gewonnen en afgelopen zaterdag ging het pas in de slotfase onderuit tegen titelfavoriet Be Quick 1887. Vorig seizoen speelde de teams twee keer tegen elkaar. In de voorbereiding met er toen kansloos met 4-2 verloren maar in de bekerwedstrijd trok Broekster Boys de zaak weer gelijk met een 4-1 overwinning. Een ploeg om rekening mee te houden dus!

