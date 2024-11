Ook dit jaar in Drachten: Sinterklaas Sprookje

regionaal ma 4 november 2024, 17.28

DRACHTEN - Het Sinterklaas Sprookje in Drachten is een ware traditie. Dit jaar alweer het 78e Sinterklaas Sprookje. Dit wordt op vrijwillige basis georganiseerd door een grote groep bestaande uit spelers, bouwers, kledingmakers, grime en nog meer mensen achter de schermen.

"Jaarlijks ontvangen wij verspreid over 4 voorstellingen, ruim 1600 kinderen van bijna alle basisscholen uit de gemeente Smallingerland en omliggende dorpen." zo laat regisseur Kees van der Werff weten. Daarnaast is er een mogelijkheid de open voorstelling op de vrijdagavond te bezoeken. Natuurlijk zullen Sint en zijn Pieten ook aanwezig zijn bij elke voorstelling.

In 'Sleutel naar het Goud' maak je kennis met Repelsteeltje voordat hij beroemd werd. Er werd nog niet over hem geroddeld. Op Tik Tok, Insta en Snapchat was niks over hem te vinden. Repelsteeltje is in die tijd arm en alleen. Hij zou zo graag rijk willen zijn, want wie rijk is, heeft veel vrienden… toch? Hij komt op het spoor van een magische Gouden Lok, waar je oneindig veel goud mee kunt spinnen.

Die Gouden Lok is de oplossing. Die moet hij hebben! Hij gaat behoorlijk ver om dat voor elkaar te krijgen. Onderweg maakt hij heel wat vijanden, zoals Lotje, de eigenlijke eigenares van de Gouden Lok, de politie en misschien wel de grootste vijand: Mr Pinguïn! Wanneer die uit wraak ook achter hem aan gaat, blijft het tot aan het laatst toe spannend wie er uiteindelijk met de magische kracht van De Gouden Lok vandoor gaat.

De werkgroep van het Sinterklaas Sprookje in Drachten heeft bovendien gemeend om ook tijdens de generale voorstelling op de woensdagavond de Voedselbank Drachten, Het Leger des Heils en Stichting het Huisgezin de gelegenheid te geven om deze voorstelling kosteloos bij te wonen. Voor

veel kinderen en hun ouders is dit vaak de eerste kennismaking met deze traditie en een bezoek aan de Schouwburg De Lawei.

"Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken

met kunst en cultuur. Het is een fantastische ervaring om wellicht voor het eerst naar het theater te gaan."

Regisseur Kees van der Werff is zelf onderwijskracht aan School Lyndensteijn in Beetsterzwaag. Hij is ooit zelf speler geweest in eerdere edities van het Sinterklaas sprookje.

