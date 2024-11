1552 bootjes voeren dit jaar over nieuwe vaarroute Sûd Ie

lokaal nieuws ma 4 november 2024, 17.20

DOKKUM - Afgelopen vaarseizoen zijn 1552 boten door de sluis bij Oosterverlaat in Dokkum gegaan. Deze sluis geeft toegang tot de nieuwe vaarroute Súd Ie. Deze route is in juni van dit jaar geopend voor boten met een hoogte tot 2,40 meter.

Symbolisch sloten wethouder Pieter Braaksma en sluiswachter Edwin Schoorstra de sluisdeuren voor de laatste keer van dit vaarseizoen.

Het seizoen loopt tot en met 31 oktober. Op 1 april 2025 gaat de vaarroute weer open voor recreanten. Watersporters die in het naseizoen toch door de sluis bij Oosterverlaat moeten, kunnen Brugwacht Dokkum bellen.

Geweldig

Wethouder Braaksma Noardeast-Fryslân: "Noch mar krekt iepen en dan al 1552 boaten oer de nije rûte Súd Ie. Dat is geweldich! En it belooft wat foar de takomst. It is moai foar de toerist en seker ek foar ús ynwenners en ûndernimmers."

Spierballen

"Op guon dagen giene we wol fjirtich kear deis nei de slûs. Hy is monumentaal, dus wy dogge alles mei de hân. Krijst bêste spierballen fan!" aldus sluiswachter Schoorstra, die samen met zijn collega's van Brugwacht Dokkum de sluis bedient.

Marcel Moerman van programmabureau Sûd Ie is ook erg blij met het aantal passanten. "We werken al vele jaren aan de openstelling van deze vaarroute. Met zulke aantallen gaan wij 'fol faasje' door met de verfraaiing van de route. Op diverse plaatsen gaan we faciliteiten aanbrengen zoals picknickbanken, een uitkijktoren en opstapjes. Zo kunnen bezoekers nog beter van het landschap rondom de Sûd Ie genieten.