Fotoarchief 4h-dorpen verzamelt in 20 jaar tijd ruim 5000 foto's

regionaal ma 4 november 2024, 15.26

HANTUM - In november 2004 is een klein groepje inwoners van de zogenaamde 4h-dorpen (Hantum, Hantumhúzen, Hantumerútbuorren en Hiaure) voor het eerst bijeengekomen om te proberen een zogenaamd digitaal archief van foto's, documenten en verhalen van deze dorpen op te zetten. Dit groepje heeft zichzelf de naam: 4h-mediacommissie gegeven.

Inwoners zijn opgeroepen maar ook persoonlijk benaderd om foto's en ander materiaal in te leveren. Massaal is aan deze vraag gehoor gegeven. Na het scannen werden de foto's geretourneerd en al snel ontstond er een aanzienlijke verzameling. En dan blijkt ook dat bij vele mensen in albums of in oude schoenendozen op zolder prachtig historisch fotomateriaal te zitten.

Natuurlijk zaten daar ook de meer bekende oude foto's bij maar ook vele mooie onbekende foto's. Ook via reünies van bijvoorbeeld de school en de korfbalclub konden prachtige foto's worden achterhaald. Daarnaast kon er via het beschikbaar stellen van privécollecties grote aantallen foto's aan het archief worden toegevoegd.

Tot slot is er in de periode 2009-2011 van elke woning in de vier dorpen minimaal 1 maar vaak meerdere foto's gemaakt. Al deze acties resulteerde in een enorme hoeveelheid foto's die nog steeds elke dag toeneemt.

Het komt helaas veelvuldig voor dat niet bekend is omtrent het "wie, wat, waar en wanneer" van deze foto's. Om dit te achterhalen zijn actief mensen benaderd maar zijn ook een aantal zogenaamde fotoavonden in het dorpshuis gehouden. Op deze avonden werden foto's getoond en werd zodoende geprobeerd om nadere informatie omtrent een specifieke foto te achterhalen. Dit leverde naast hilarische momenten en vooral lange gezellige avonden ook veel nuttige informatie op.

Na precies zes jaar ging, in november 2010, de eerste website www.4h-archief.nl in de lucht. In januari 2020 is besloten om de site met behulp van het bedrijf MulderMedia te vervangen door de huidige website. Op deze site werd de capaciteit aanzienlijk vergroot maar werden ook de mogelijkheden vergroot. Naast foto's is het ook mogelijk geworden om documenten, verhalen, fotocollages, krantenartikelen en advertenties in het digitale archief op te nemen. Tot slot is er op de site een link te vinden naar een "Youtube-account" waarop filmpjes over de 4h-dorpen worden geplaatst. Ook werd de nieuwe site bereikbaar voor smartphone en IPad. Een omvangrijk en uitgebreid archief die nu al veelvuldig wordt geraadpleegd.

Uniek

In november 2024 zal de 4h-mediacommissie exact 20 jaar bestaan. Met gepaste trots kan daarbij worden vastgesteld dat inmiddels de grens van maar liefst 5000 foto's op de archiefsite is gepasseerd. Naast de foto's zijn er inmiddels ook vele documenten, verhalen, fotocollages, krantenartikelen en advertenties op de site geplaatst. Gelet op de grootte van de vier dorpen is een digitaal archief van een dergelijke omvang uniek te noemen. Bovendien is het archief voor een ieder

toegankelijk en vrij eenvoudig te raadplegen.

Feestavond

Het jubileum is de aanleiding voor de 4h-mediacommissie geweest om een gezellige avond te organiseren op zaterdag 9 november 2024 in dorpshuis d'Ald Skoalle in Hantum. Het belooft een afwisselende avond te worden met als motto: "Hoe wie it doe & Hoe is it no". Is het huidige sociale leven in onze dorpen echt zo verschillend met het leven in de vorige eeuw?

Speciale gasten zullen een aantal korte verhalen vertellen. Daarnaast worden korte filmfragmenten getoond van vroeger en de tegenwoordige tijd. Misschien komen de aanwezigen van die avond bij het zien van deze korte filmfragmenten wel tot een verrassende conclusie. Maar dat is nog niet alles. Daarnaast zullen de aanwezigen via een quiz met 35 foto's worden getest hoe goed men de vier dorpen nu werkelijk kent. Dit alles in een gezellige sfeer natuurlijk. Een ieder is van harte welkom en de toegang is gratis.

https://www.4h-archief.nl/