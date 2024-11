Harkema-Opeinde in doelpuntrijke thriller langs Anjum

HARKEMA - Harkema-Opeinde heeft op de eigen prachtige grasmat uitstekende zaken gedaan door het bezoekende Anjum met een 4-3 nederlaag op zak terug naar huis te sturen. Was dat een terechte uitkomst? Zeker, maar wat was het in de slotfase spannend.

Onbedreigd leek Harkema halverwege de tweede helft op weg naar een zege, tot er na het derde Anjumer doelpunt vanuit het niets een zeer hectisch kwartier volgde. Na 98 minuten konden de handen bij de Harekieten eindelijk omhoog. Na drie verliespartijen op rij was de driepunter meer dan welkom voor de manschappen van trainer Jacob Russchen.

Aftasten is er in de wedstrijd Harkema Opeinde-Anjum niet bij. Na een beginfase waarin Harkema voetballend aardig bezig is, wordt er in een tijdsbestek van elf minuten om de haverklap met scherp geschoten. Het begint met een handsgeval in de tiende minuut. Anjumer Wieger Nutte Visser ziet zijn inzet in het Harkemaster strafschopgebied op een hand belanden.

Alles wat Anjum is claimt dan een strafschop, maar is dat ook spoedig weer vergeten als Johan Sipma een minuut later een voorzet van Rikus van der Meulen bekeken in de verre hoek legt. Voor Harkema een tegenvaller, en het wordt er allemaal niet florissanter op als Arjen Schregardus nog geen negentig tellen daarna gestuntel aan thuiszijde afstraft door de bal genadeloos hard in de winkelhaak te kogelen. De tot zaterdag niet bijster schotvaardige gastheren lijken zo al vroeg voor een hels karwei te staan, maar knokken zichzelf in sneltreinvaart terug in de wedstrijd.

In minuut 17 baant Sytze Wouda zich na goed doorzetten een weg richting het vijandelijke 16-metergebied. Daar aangekomen wordt Wouda opzichtig naar de grond getrokken. Arbiter Vree Egberts uit Diever is onverbiddelijk en wijst naar de stip. Jesper Hoeksma is even onverbiddelijk en schiet vanaf elf meter feilloos raak. Drie minuten later is het 2-2 en wederom staat Sytze Wouda aan de basis van het doelpunt. Een voorzet van Wouda wordt verlengd, Geert van der Tuin is attent, wurmt zich op prima wijze tussen de Anjum-goalie en zijn defensie en zet de partijen weer naast elkaar.

Als de stofwolken na deze fase – waarin doelpunten als rijpe appelen van de boom vallen - zijn opgetrokken, lijken Harkema-Opeinde en Anjum tot een soort van wapenstilstand overeen te komen. Enorme kansen vallen er tot de helftwisseling nauwelijks te noteren. Pas als de blessuretijd is ingegaan hangt een treffer weer enigszins in de lucht als Andries From zijn vrije trap met moeite door keeper Van Dijk gestopt ziet worden.

Het kan nog alle kanten uit halverwege. Toch is het in de tweede helft lange tijd enkel en alleen Harkema-Opeinde dat de klok slaat. Anjum komt er niet meer aan te pas en knijpt rond het uur de handen dicht dat een kopbal, voortkomend uit een hoekschop van Andries From, van de doellijn wordt gehaald. Dat het vijf minuten later wel 3-2 wordt, is op dat moment meer dan terecht.

Een laag ingebrachte vrije trap van Andries From wordt eerst nog met het nodige kunst- en vliegwerk door de bezoekers onschadelijk gemaakt. Roan Alssema ziet zijn kans schoon en zet de Wâldmannen vanuit de rebound voor het eerst in de middag op voorsprong. Harkema gaat direct op zoek naar meer en heeft in de 67ste minuut opnieuw succes. De puik spelende Twan Polder mag de credits ontvangen voor het vierde doelpunt. Een aanval der Harkemasters lijkt te stranden, tot Polder met de bal aan de haal gaat en een voorzet aflevert die door de onfortuinlijke Gerrit Dijkstra in eigen doel wordt gecaramboleerd.

Voor Harkema lijkt de 4-2 het sein om de aanvalsdriften terug te schroeven. Voor het eerst in helft 2 komt Anjum weer over de middellijn. "De Heide" - dankzij de terugkeer van Dennis Postma en Watse van Houten weer met aardig meer power in de ploeg - blijft aanvankelijk fier overeind, maar als Johan Boersma in de 83ste minuut doeltreffend een voorzet van Arjen Schregardus doorkopt is het ineens vrouwen en kinderen eerst bij de Bosk-bewoners.

Anjum heeft weer een punt in het vizier en begint op steeds regelmatiger basis voorzetten richting de veste van goalie Martin Alma te slingeren. Hectisch is het meer dan eens, pas echt gevaarlijk wordt het als Johan Sipma tot tweemaal toe het doel onder vuur neemt. Beide keren is het Martin Alma die de bal buiten de palen houdt. Zeker de eerste redding – volgend op een prachtig klimmende volley van Sipma – is van uitzonderlijke klasse.



Het opportunistische spel van Anjum bracht de groengelen aan het wankelen, maar dat de punten dit weekeinde in Harkema bleven was verdiend. Door de winstpartij hervindt Harkema de aansluiting met de middenmoot.