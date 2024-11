In een wedstrijd met twee gezichten wint ONT

sportnieuws zo 3 november 2024, 13.43

DE WESTEREEN - Een wedstrijd met twee gezichten, dat was het zaterdag in De Westereen zéker. De thuisclub was in de eerste helft de bovenliggende partij en ging rusten met een 1-0 voorsprong.

ONT nam in de tweede helft het heft in handen, scoorde drie keer en ging aan de haal met de drie punten. Door het gelijke spel van VC Trynwâlden werd ONT koploper in de 4e klasse C.

