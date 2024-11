Domper voor vv Kollum

sportnieuws zo 3 november 2024, 13.41

KOLLUM - Onder mooie weersomstandigheden en op een zanderig veld ging vv Kollum afgelopen zaterdag onderuit tegen vv Hardegarijp. Vooraf werd door de technische staf van Kollum verwacht dat het een open en snelle wedstrijd zou worden waarin de verschillen klein zouden zijn.

Na afloop van de wedstrijd concludeerden Johannes de Vries en Jan Mulder dat de verschillen inderdaad niet groot waren maar dat een aantal cruciale momenten ervoor zorgden dat Hardegarijp terecht de punten mee naar huis mocht nemen.

De pupillen van de week Stijn en Ruben verrichtten om 14.35 uur de aftrap en gaven daarbij het goede voorbeeld. Feilloos sneden ze overspelend door de defensie van de tegenstander en passeerden ze de grote keeper van Hardegarijp.

Het voorbeeld was helaas meer besteed aan vv Hardegarijp dan aan vv Kollum, want al in de 3 e minuut van de wedstrijd was het bij de eerste de beste aanval van Hardegarijp direct raak. Tije Peerden tekende voor de 0-1. Nog voldoende tijd om het tij te keren zou je zeggen, want voetballend waren beide ploegen aan elkaar gewaagd in die eerste fase van de wedstrijd.

Het 1e cruciale moment in de wedstrijd was de gele kaart voor Sander Gietema in de 14 e minuut. Een kaart die niet gegeven had hoeven worden, temeer vlak daarvoor een zwaardere overtreding van een Hardegarijp-speler op Thieme Brandsma niet werd bestraft. Toen Sander Gietema 3 minuten later een inschattingsfout maakte en net te laat was raakte hij de tegenstander in plaats van de bal en werd de 2e gele kaart getrokken.

Eraf met rood dus en Kollum moest zich herschikken. En op zich deden ze dat niet slecht. Er werden ook een aantal goede kansen gecreëerd, maar daar werd net niet goed genoeg mee omgegaan. Zoals gezegd nog voldoende tijd om het tij te keren.

Toch was het wederom Tije Peerden die wist te scoren in de 34 e minuut en die Hardegarijp hiermee op een 0-2 voorsprong zette. Vv Kollum bleef ondanks deze domper wel geloof houden in een goede afloop en vechtte zich terug in de wedstrijd. Dit werd beloond in de 41 e minuut toen Johan Schat een vrije trap van Thieme Brandsma onhoudbaar achter de keeper van Hardegarijp kopte.

Er gloorde weer hoop voor de Kollum-aanhang. En de 10 spelers van Kollum gingen meteen op jacht naar de gelijkmaker. Dat bleek iets te enthousiast. Want waar ze deze tussenstand mee de kleedbox in hadden moeten nemen namen ze teveel risico waardoor vlak voor het rustsignaal Jorn Jongsma de 1-3 voor Hardegarijp scoorde.

De start van de tweede helft was niet veelbelovend voor de Kollumers. Binnen 3 minuten mocht Hardegarijp 3 corners nemen. Er werd niet uit gescoord, en daarna was het toch vv Kollum dat met 10 man het heft in handen nam. Goed om te zien dat men geloof bleef houden in een goede afloop en alles eruit perstte om terug in de wedstrijd te komen. Een half uur lang domineerde Kollum het spel en wist het de nodige kansen te creëeren. Maar het zat niet mee.

De ruimtes op het veld werden steeds groter en Hardegarijp ging hier goed mee om. Toen de krachten bij de Kollumers langzaam wegvloeiden kwam Hardegarijp weer een paar keer gevaarlijk bij de goal van vv Kollum.

Marcel Kempenaar toonde zich wederom een prima keeper in deze fase, maar moest toen het er niet meer toe deed toch nog een keer vissen in de blessuretijd van de wedstrijd door een goal van Symon Postma. Daarmee werd de eindstand op 1-4 bepaald. Een teleurstellend resultaat, maar gezien het verloop van de wedstrijd en gelet op het feit dat de Kollumers strijdend ten onder gingen is er mee te leven. Volgende week spelen we de moeilijke uitwedstrijd tegen sc Twijzel en hopen we weer drie punten te pakken.