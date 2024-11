Vijf verschillende doelpuntenmakers voor Buitenpost tegen Roden

Pier Schotanus zo 3 november 2024, 13.25 sportnieuws zo 3 november 2024, 13.25

BUITENPOST - "De felicitaties gaan naar VV Buitenpost", klinkt het uit de mond van de speaker van VV Roden. Vanuit de witte, houten tribune kijkt hij uit over het hoofdveld en de hoge bomen met oranje bladeren op de achtergrond. Met vijf verschillende doelpuntenmakers winnen de Blauwkes met 3-5.

En dat terwijl de ploeg van Kevin Waalderbos na tien minuten tegen een achterstand aankijkt. Buitenpost weet niet te scoren uit een corner en krijgt in de omschakeling het deksel op de neus. Drie minuten later is het alweer 1-1. David Albert Villalta steekt Roan van der Weij diep. De spits hoeft niet aan te nemen en schiet de bal direct in de linkerhoek.

Buitenpost krijgt in de eerste helft zes hoekschoppen, maar weet daar niet uit te scoren. Ook Roden is gevaarlijk met een schot op de paal. Vlak voor rust is Roan van der Weij uitgeweken naar de rechterkant om een voorzet te geven. David Kazimier rent naar de tweede paal, waar de bal nog even opstuit, en kopt keurig binnen.

Snelle hervatting

Na de thee staat er een doelpuntrijke tweede helft op het menu. Buitenpost-doelman Kevin van der Meulen moet zich volledig strekken richting de linkerhoek van zijn doel om een treffer te voorkomen. Hij staat snel op en brengt de bal direct weer in het spel. Tien seconden later is Rik Weening de gevierde man nadat hij een handjevol verdedigers en de uitgekomen keeper heeft omspeeld en de 1-3 op het scorebord heeft gezet.

Even later meldt de omroeper de vierde goal van de Blauwkes. "Na een imponerende solo maakt David Albert Villalta er 1-4 van", klinkt het onder applaus van de meegereisde Buitenposters. Twee minuten later is het weer raak. Roan van der Weij heeft meerdere afspeelmogelijkheden als hij richting het doel dribbelt. Hij kiest voor Gerbrand Waaksma, die naar binnen dribbelt en de 1-5 tegen de touwen jaagt. Zo staan de Blauwkes binnen een uur spelen op een ruime voorsprong.

Mindere fase

Het volgende doelpunt komt van ex-Blauwke Erolind Derguti. Hij benut een zeer makkelijk gegeven strafschop en brengt het verschil terug tot drie goals. Dat verschil bleek te groot voor Roden, dat vlak voor tijd nog wel de 3-5 maakte na een rommelige situatie voor het doel. Dennis Zuidema was nog twee keer dicht bij een doelpunt voor Buitenpost, maar hij kon zijn goede invalbeurt niet belonen met een goal.

"Ik vind dat we de eerste 65 minuten erg goed hebben gespeeld", aldus de winnende trainer Kevin Waalderbos. "We hebben veel kansen gecreëerd en dit uiteindelijk na rust in de score uitgedrukt. Hierbij moet ik wel opmerken dat Roden twee keer de gelijkmaker op de slof had. Na de 1-5 krijgen ze een onterechte penalty en komen ze uiteindelijk nog terug tot 3-5. Dat was onze minste fase in de wedstrijd, daar baalden de spelers na afloop van. Uiteindelijk denk ik dat we de vele supporters uit Buitenpost een mooie wedstrijd hebben voorgeschoteld."

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries (68. Joost Jesse Visser), Bernd Douma, Noureddine Boutzamar, Youri Sletering (68. Willem de Boer), David Albert Villalta, Edwin Schaafsma, David Kazimier, Rik Weening (68. Joran Olijve), Roan van der Weij, Gerbrand Waaksma (78. Dennis Zuidema)

Scoreverloop: 1-0, 1-1 (Roan van der Weij), 1-2 (David Kazimier), 1-3 (Rik Weening), 1-4 (David Albert Villalta), 1-5 (Gerbrand Waaksma), 2-5, 3-5.