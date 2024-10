Bewoners voorkomen erger bij brand in stal

regionaal do 31 oktober 2024, 18.46

ALDWALD - Bewoners aan de Allemawei in Aldwâld hebben donderdagmiddag erger voorkomen bij een brand in een stal. De brandweer van Kollum werd met spoed opgeroepen.

Bij aankomst waren de bewoners al bezig met bluswerkzaamheden. In de stal werden voorbereidingen getroffen voor een pop-up diner. Een gasheater had vlam gevat bij de gasfles, wat leidde tot een steekvlam. De brandweer heeft de gasfles naar buiten gebracht en gekoeld.

Doordat de gasfles was gescheurd, was er geen explosiegevaar meer. Het meubilair in de stal liep schade op door de brand. De brandweer heeft nog een nacontrole uitgevoerd in de stal. Er raakte niemand gewond, het pop-up diner kon gewoon doorgaan.

FOTONIEUWS