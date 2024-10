Brandweer rukt uit voor brand in zorginstelling

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is maandagavond opgeroepen voor een brand in een zorginstelling aan De Lanen. Omstreeks kwart over zeven werd de brandweer opgeroepen voor de brand.

In één van de woningen was brand ontstaan. Een dekbed had vlam gevat. Bij aankomst van de brandweer was de brand al geblust.

De brandweer heeft de woning geventileerd.