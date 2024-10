Gewonde bij werkzaamheden; mogelijk door stroomstoot

regionaal ma 28 oktober 2024, 12.30

DOKKUM - Langs de Murmerwoudsterweg in Dokkum is maandagmorgen een persoon gewond geraakt bij werkzaamheden. Vermoedelijk heeft het slachtoffer een stroomstoot gekregen, waarna ook een stroomstoring is ontstaan in de regio.

Spoed naar ziekenhuis

De persoon in kwestie is met spoed overbracht naar het ziekenhuis. De plek waar het incident plaatsvond is tijdelijk afgesloten.

Stroomstoring

De stroomstoring trof een kleine 400 aansluitingen in Dokkum en Damwâld. Woningen en bedrijven in postcode gebieden 9103 en 9104 kunnen last hebben van deze storing.

Onder andere de McDonalds in Dokkum zat zonder stroom. Naar schatting van Liander is het rond 13.45 uur verholpen.

