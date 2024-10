Ook in Nederland is koken op gas ongezonde bezigheid

ma 28 oktober 2024

BURGUM - Door koken op gas sterven elk jaar ruim 1300 mensen in Nederland eerder dan ze zonder deze bereidingsmethode zouden hebben gedaan. Dat schatten onderzoekers van de universiteit Jaume I in het Spaanse Castellón de la Plana.

Het is namelijk ongezond om te koken op gas vanwege de gasverbranding. Bij het koken komt stikstofdioxide (NO2) vrij. Ook de combinatie met andere stoffen in de lucht, slechte ventilatie en langdurig koken kunnen een rol spelen.

Door het koken op een gasfornuis kunnen ook familieleden in huis gezondheidsklachten krijgen. Zo werd eerder al bekend dat veel kinderen astmasymptomen vertonen.

De wetenschappers deden onderzoek in vijftien landen in Europa. In totaal schatten ze het aantal voortijdige sterfgevallen door koken op gas op bijna 40.000. In Polen en Roemenië zouden bijvoorbeeld rond de 6000 mensen eerder sterven dan gemiddeld, in Italië bijna 13.000. In Zweden en Finland gaat het maar om enkele mensen, in Duitsland om ruim 400 voortijdige sterfgevallen per jaar.

Koken op elektriciteit is veel schoner en beter voor de leefbaarheid in huis. Huishoudens die wel op gas koken, moeten er in elk geval voor zorgen dat er een goede afzuiging is.

