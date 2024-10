Buitenpost brengt Oerterp eerste nederlaag van het seizoen toe en bekert verder

BUITENPOST - "Het was een klassiek bekerpotje waarbij de underdog niets te verliezen had en ook zo speelde", zei Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos na afloop van de bekerwedstrijd tegen Oerterp. Roan van der Weij (2x) en David Albert Villalta zetten de eindstand op 0-3 voor Buitenpost.

Op Sportpark De Griene Greide was de opdracht duidelijk: winnen van VV Oerterp, de koploper van de 3eklasse N (zondag) die dit seizoen nog geen enkel punt verloor. Ex-Blauwke Martijn van Roeden begon op de bank bij de thuisploeg. Rolf Dijk, die zijn eerste stappen op een voetbalveld zette bij VV Oerterp, ontbrak aan de kant van Buitenpost vanwege een blessure.

Aanvallend voetbal

Op een geweldige grasmat kozen beide teams de aanval. Buitenpost kwam tot meer uitgespeelde kansen, maar ook Oerterp was gevaarlijk. In de 29e minuut stoomde linksback Youri Sletering op en speelde de bal naar Gerbrand Waaksma, die naar binnen dribbelde en Roan van der Weij aanspeelde. Van zo'n twintig meter schoot hij Buitenpost op voorsprong met een droge knal in de rechterhoek.

Vlak voor rust verdubbelde Van der Weij de voorsprong uit een ingestudeerde corner. Joran Olijve speelde kort op Youri Sletering, die de bal terug naar Olijve stuurde met een hakje door de benen van een Oerterper. Olijve vond op zijn beurt Roan van der Weij, die vanaf de rand van het strafschopgebied de stand op 0-2 zette.

"Na de 0-2 lieten we Oerterp een beetje terugkomen in de wedstrijd en werden ze gevaarlijk uit corners", aldus Kevin Waalderbos. "Wel kregen we in de tweede helft steeds meer ruimte en daardoor ook kansen. We hadden eerder afstand moeten nemen, de 0-3 viel relatief laat."

David Albert Villalta bleef - zoals zo vaak - koelbloedig toen hij op de keeper afkwam en prikte keurig de 0-3 binnen. Op 1 november wordt bekend wie de volgende tegenstander is in het bekertoernooi. Volgende week wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen VV Roden.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Joost Jesse Visser, Bernd Douma, Ron Janzen (Wim de Vries), Youri Sletering (Wolter Klaas Laanstra), Joran Olijve (Dennis Zuidema), Edwin Schaafsma (Willem de Boer), David Kazimier, Rik Weening, Roan van der Weij, Gerbrand Waaksma (David Albert Villata)

Scoreverloop: 0-1 (29. Roan van der Weij), 0-2 (38. Roan van der Weij), 0-3 (87. David Albert Villalta)