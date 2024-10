Column | Zure politiek in Noardeast-Fryslân

DOKKUM - Een van de symptomen van populisme is een frame plaatsen. Dus iemand afschilderen als zuur wanneer deze kritisch is. Maar ook het normaliseren van beledigende uitspraken of doen alsof iemand onbegrijpelijk reageert als deze vraagt om een excuses voor die beledigende uitspraken. Het is ook het creëren van een (valse) tegenstelling, zoals "Met S!N was het niet bespreekbaar en met de anderen wel". En het is ook duidelijke taal spreken waarin je ontkent dat je het zo bedoeld hebt.

Maar het is niet zuur als iemand kritische vragen stelt over de draai die je maakt in je standpunt wat betreft de opvang van asielzoekers dat een breekpunt is geweest. Het is niet onbegrijpelijk dat er om excuses wordt gevraagd nadat je een voormalig wethouder, op dat moment een ambteloos burger die zich op dat moment niet kon verdedigen, én een fractie hebt gekwetst onder het mom van politieke vrijheid van meningsuiting. Het is zeker geen duidelijke taal als je er voor kiest om slechts 3 van de 22 kritische vragen te beantwoorden en de woorden te verdraaien.

Wat de fractie van S!N betreft is politiek een ideenstrijd in de raadszaal waarbij we elkaar met woorden uitdagen, maar nooit beledigen, kwetsen en liegen. En waarbij we respectvol met elkaar blijven omgaan.

S!N heeft sinds de coalitiebreuk in Noardeast-Fryslân nooit vuile was buiten gehangen. Ondanks dat we herhaaldelijk in een frame geplaatst zijn. Omdat dit sinds afgelopen donderdag opnieuw gebeurt spreken wij ons nu wel uit tegen deze valse tegenstellingen.

S!N is inderdaad bewust uit de coalitie gestapt. Op het moment dat een dialoog geen dialoog meer is, blijven wij staan voor onze principes. Ook als wij deze duur moeten betalen. Bij het maken van die keuze hebben wij ons terdege gerealiseerd dat we oppositie zouden worden.

Wij wensen de nieuwe coalitie dan ook veel succes! En wij blijven staan voor onze standpunten, eerlijk en respectvol met anderen omgaan en strijden voor onze sociale, groene en lokale principes, óók als oppositie. En dat is allesbehalve zuur!

Marije van der Staal

Riedslid S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân)

