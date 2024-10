Broekster Boys zonder pijn door naar volgende bekerronde

sportnieuws zo 27 oktober 2024, 14.06

DAMWALD - Broekster Boys heeft, zoals aan zijn stand verplicht, LVV Friesland geen kans gegeven om naar de volgende bekerronde te gaan. LVV Friesland komt uit in de 3e klasse zondag en wist na twee minuten al dat het een schier onmogelijke opdracht was om Broekster Boys pootje te lichten. Trainer Jan Bruin had zijn basisteam t.o.v. afgelopen weken op een aantal posities gewijzigd.

Door de brede selectie blijft het team in kracht gelijkwaardig en dat zegt veel de sterkte van de bank. De gelijkwaardige vervangers kregen de kans zich te bewijzen en lieten zich vandaag goed zien.

Maar zoals eerde beschreven liep Friesland na twee minuten al achter de feiten aan. Jan Tijtsma zijn voorzet bij de tweede paal werd keurig door Piet Wessel Dijkstra bij Vincent Hoekstra afgeleverd die simpel binnen kon tikken. Broekster Boys creëerde prima mogelijkheden zonder direct te scoren waarbij Friesland amper in de buurt kwam bij keeper Methode Bizimana.

De voorzet van Riemer Doornbos werd in de 30e minuut op waarde geschat door goalgetter Hoekstra die daarmee de tweede van de middag/avond maakte. Het was nog niet zijn laatste want in de 56e minuut voltooide hij zijn Hattrick na een pass van Hedgar Hoekstra. Hedgar scoorde vandaag zelf niet maar was met zijn snelheid en actieve spel, zonder daarbij een ander tekort te doen, een van de betere spelers deze dag. Jordi Pruiksma scoorde snel na Hoekstra’s hattrick de aansluittreffer en niet veel later was Friesland zelfs dicht bij de 3-2 maar het schot ging net voorlangs.

Abe Koopmans zette in de 73e minuut de wedstrijd op slot toen hij vanuit een corner van Hedgar Hoekstra onhoudbaar inkopte. Invaller Jildert Elzinga werd na een prachtige loopactie gevloerd in de 16 meter. De jonge Elzinga kreeg de kans van het team om zelf de strafschop te benutten en maakte geen fout. De 5-1 was een terechte einduitslag.

Vermeldingswaardig is nog de after party in de kantine waar enkele spelers van Friesland er samen met entertainer Tjipke Post er een mooie act van maakten met de afsluitende rad van fortuin. En dat was een mooie afspiegeling van de sportieve dag en onderlinge verhoudingen die met de ruil van clubsjaaltjes werd afgesloten.

Volgende week gaat Broekster Boys op bezoek bij Angstgegner VV Winsum. Broekster boys heeft het per definitie altijd zwaar tegen de Groningers. Het team wordt gezien als een stabiele middenmoter en daarbij vaak op de loer ligt om een periodetitel te kunnen pakken.

Met 6 punten uit 5 wedstrijden staat de ploeg te laag in de tussenstand en zal zijn uiterste best doen om de punten thuis te houden om weer aansluiting te krijgen in het rechter rijtje. De wedstrijd in Winsum begint om 15.00 uur.