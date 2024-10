Harkema-Opeinde bekert verder na zege bij Udiros

Klaas Dijkstra zo 27 oktober 2024, 11.35 sportnieuws zo 27 oktober 2024, 11.35

HARKEMA - Door met 2-4 te winnen bij vijfdeklasser Udiros heeft Harkema-Opeinde zaterdagmiddag voor het eerst sinds 2016 de tweede Knock Out-ronde van de districtsbeker bereikt. Vanuit Harkemaster perspectief is daarmee meteen ook alles gezegd.

Het was verre van groots wat de Harekieten op het kunstgras in Nieuwehorne ten tonele brachten. Een productief kwartiertje in de eerste helft en een weergaloos doelpunt van Jorryt Hoeksma in de slotfase bleken genoeg om de thuisploeg af te schudden.

Twaalf minuten staan er op de klok als de score wordt geopend. Scheidsrechter Vogelzang heeft tot dat moment veel toegelaten, maar besluit dan een uitstekende tackle van Harkema-aanvoerder Wytse Couperus te bestraffen met een penalty. Topschutter Bas Leenstra weet wel raad met dit cadeautje en zet zijn team op voorsprong.

Niet voor lang, in minuut 14 is het weer gelijk. Kees Schotanus brengt Andries From in stelling en die knalt gedecideerd raak. Tien minuten later wordt Ids van der Ploeg licht gehaakt in het vijandelijke strafschopgebied.

De leidsman laat aanvankelijk verder spelen, maar realiseert zich kennelijk dat hij eerder de gastheren een strafschop in de schoot heeft geworpen en besluit dit ook bij Harkema-Opeinde te doen. Alex van der Tuin faalt niet vanaf elf meter en het is 1-2. Nog geen honderd tellen later ligt ook de 1-3 in het net.

Een prima dieptepass van Sytze Wouda wordt uitstekend afgerond door Roan Alssema. Een doelpuntenfestijn lijkt in de maak als Udiros er na een halfuur weer in slaagt om er 2-3 van te maken. Lammert ten Boom neemt het doel onder vuur na een afgeslagen vrije trap. Het schot is houdbaar, doch belandt in de touwen.

De doelpuntrijke eerste helft lijkt na de helftwisseling een passend vervolg te krijgen als Kees Schotanus in de 52ste minuut een gesmoord schot van Geert van der Tuin tot doelpunt promoveert. Op advies van de grensrechter komt het doelpunt niet in de boeken. Dat de assistent de vlag omhoog steekt is te billijken, dat de op één lijn staande arbiter het vlagsignaal honoreert is dat minder. Het bijzonder slordig spelende Harkema-Opeinde slaagt er hierna nauwelijks in om gevaarlijk te worden.

Halverwege het tweede bedrijf lijken de manschappen in het groen en geel daardoor volkomen onnodig in zwaar weer terecht te komen. Jelke Kramer kan alleen oprukken richting de Harkemaster veste en ziet zijn doelpoging verijdeld worden door keeper Demmink. De goalie van de bezoekers bevindt zich alleen buiten het 16-metergebied waardoor de fluitist weinig anders kan dan hem een rode kaart te geven.

Hoewel Udiros het een klein halfuur met een mannetje meer mag doen, wordt stand-in goalie Martin Alma - behoudens twee op kansrijke posities ingeschoten vrije trappen - nauwelijks serieus getest. In de 82ste minuut is het aan de andere kant van het veld raak. Staand vlak voor de dug-out van Udiros krijgt de pas ingevallen Jorryt Joeksma de bal voor zijn voeten. Met een bekeken lob van een metertje of veertig lepelt Hoeksma de bal over de ver voor zijn doel staande keeper Diego van Aalten tussen de palen.

De wedstrijd is dan beslist, maar zal allerminst doven als een nachtkaars. Een te harde charge van invaller Eppie Wouda wordt door de scheidsrechter bestraft met een gele kaart. De protesten aan thuiszijde die na dit milde oordeel ontstaan doen de arbiter beslissen alsnog de rode kaart uit te delen. Niet de eerste, maar wel een van de laatste merkwaardige besluiten van de man in het oranje. In het tumult dat volgt is het laatste fluitsignaal te horen.

Hoewel Harkema-Opeinde het klassenverschil op sportpark Nieuwehorne nauwelijks aan de dag wist te brengen, bekert het wel verder naar Knock Out-ronde 2. Wie er uit de koker gaat rollen als volgende tegenstander is van later zorg. Prioriteit 1 is nu de aanstaande wedstrijden tegen Anjum en V en V'68. Duidelijk is dat het tegen deze ploegen beter zal moeten dan tegen Udiros.