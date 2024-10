Drachtster (33) opgepakt voor steekpartij aan Dwarswyk

DRACHTEN - Een 33-jarige man uit Drachten is dit weekeinde door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident. Deze steekpartij vond vrijdagavond rond 23.10 uur plaats in een woning aan de Dwarswyk in Drachten. Eén persoon raakte hierbij gewond.

Het 26-jarige slachtoffer uit Drachten moest diezelfde nacht voor behandeling naar het ziekenhuis.

De politie kon even later de 33-jarige man uit Drachten aanhouden aan de Noordkade. De zaak is in onderzoek.