Jongeren gooien bierflesje op rijdende auto in Drachten

regionaal za 26 oktober 2024, 21.54

DRACHTEN - Een groepje van vier jongeren heeft vrijdagavond voor flink wat schade gezorgd door een bierflesje op een rijdende auto te gooien. Dit gebeurde rond 22.45 uur op de Overstesingel in Drachten.

De automobiliste reed richting de Trisken toen het groepje jeugd haar tegemoet fietste aan de verkeerde kant van de weg. Bij de kruising met de Lauwers werd de vrouw bekogeld met het bierflesje. Haar auto raakte flink beschadigd en ook de spiegel is kapot.

Bierflesje in stukjes

De vrouw was flink geschrokken door het voorval. In eerste instantie dacht ze dat het om een steen ging, maar later bleek het om een bierflesje te gaan. "Mijn dochter en haar vriend zijn diezelfde avond nog teruggereden naar de plek waar het gebeurde. Ze vonden hier een bierflesje in stukjes", vertelt de moeder van het slachtoffer.

Aangifte

De eigenaresse van het voertuig heeft aangifte gedaan bij de politie. Eventuele getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of met de moeder van het slachtoffer via Facebook.

