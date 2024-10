Afscheid van brandweerman Jan Elmers na 30 jaar trouwe dienst

regionaal za 26 oktober 2024, 21.00

URETERP - Na drie decennia van toewijding aan de vrijwillige brandweer nam de 65-jarige Jan Elmers zaterdag op bijzondere wijze afscheid van zijn brandweerploeg in Ureterp. Zijn laatste 'inzet' werd onvergetelijk toen hij werd opgeroepen voor een - wat later een in scène gezette - liftopsluiting bleek te zijn.

Om 15.00 uur ging de pieper af voor een melding bij de J.P. van den Bent Stichting aan de Mounestrjitte in Ureterp. Wat Jan niet wist, was dat zijn collega's een verrassing hadden voorbereid. Bij de 'liftopsluiting' trof hij niemand minder dan zijn eigen vrouw aan, die hij vervolgens nog mocht 'redden'.

Toewijding

"Jan was en is zeer correct en altijd bereidwillig om te helpen en zo ook de jongere generatie zijn kennis over te dragen," vertellen zijn collega's vol waardering. Als chauffeur bracht hij zijn ploeg door de jaren heen naar talloze incidenten, waarbij zijn toewijding en vakmanschap altijd voorop stonden.

Zorg voor MAN

Bijzonder was ook zijn grote zorg voor het materieel. Waar tegenwoordig vijf mensen nodig zijn voor het onderhoud van de brandweerauto en de uitrusting, deed Jan dit jarenlang in zijn eentje. Zijn precisie en toewijding zijn nog steeds zichtbaar: de oude MAN-brandweerwagen die nu in Polen zijn diensten bewijst, rijdt nog altijd uitstekend dankzij zijn zorgvuldige onderhoud.

Voor het speciale afscheid werd zaterdag ook een oude Mercedes brandweerauto van stal gehaald. Een rondrit in het voertuig volgde. Met het vertrek van Jan Elmers verliest de brandweer Ureterp niet alleen een toegewijd brandweerman, maar ook een gewaardeerd mentor en collega die 30 jaar lang klaarstond voor de 'mienskip'.

