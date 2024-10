Woning verdachten kwekerij Snackbar 't Oost vol met hennep-apparatuur

regionaal wo 23 oktober 2024, 21.15

OOSTERWOLDE - In de woning van de twee verdachten die zijn opgepakt in verband met de hennepplantage bij Snackbar 't Oost in Oosterwolde is een niet in werking zijnde hennepkwekerij ontdekt.

De politie kwam woensdag naar de woning aan de Rijksweg in Smilde, waar zij een grote hoeveelheid apparatuur en benodigdheden voor hennepkwekerijen aantroffen. Ondanks dat er geen hennepplanten in de woning werden aangetroffen, werden er wel voedingsstoffen gevonden.

Diverse spullen zoals airco-units, lampen, voeding en elektra zijn uit de woning gehaald. Zowel de kelder, bijkeuken, woonkamer als de schuur achter de woning stonden vol met deze apparatuur. De politie heeft alles in beslag genomen.

Hennepkwekerij in 2018

Het is niet de eerste keer dat de twee verdachten zijn gearresteerd voor een hennepkwekerij. In 2018 werd er een werkende kwekerij aangetroffen op hetzelfde adres in Smilde. Destijds ontving de politie een tip en werden er meer dan 150 planten in de woning aangetroffen.

Naast het kweken van hennep werden de verdachten toen ook beschuldigd van het illegaal aftappen van stroom voor de kwekerij.

FOTONIEUWS