Cel en rijontzegging voor aanrijding met auto-ambulance

regionaal wo 23 oktober 2024, 15.30

LEEUWARDEN - Een aanrijding met een zogenoemde autoambulance werd door de politierechter uitgelegd als een poging tot zware mishandeling. De bestuurder van het voertuig, een 36-jarige man zonder vaste woonplaats, werd bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden.

Draaiende motor en gaspedaal intrappen

In november vorig jaar werd een vrouw uit Wolvega in de Merelstraat in haar woonplaats aangereden door de autoambulance. Verschillende bewoners hadden last van het voertuig, dat daar met draaiende motor stond terwijl de bestuurder herhaaldelijk het gaspedaal intrapte. Een van de bewoners was er klaar mee en besloot de inzittenden, een man en een vrouw, aan te spreken.

Bestuurder rookte een joint

De verdachte zat achter het stuur. Hij rookte een joint en leek beneveld te zijn. Het slachtoffer stond achter de autoambulance die op zeker moment plotsklaps achteruit reed, waarbij de vrouw werd geraakt. Zij viel tegen een ander voertuig. De autoambulance reed weg, maar de inzittenden konden even later worden aangehouden in een woning in de buurt.

Risico op zwaar lichamelijk letsel

De verdachte beweerde dat hij niet de bestuurder was van de autoambulance. Op basis van de getuigenverklaringen oordeelde de rechter dat de man wel degelijk achter het stuur van de autoambulance had gezeten. Door plotseling achteruit te rijden nam hij het risico dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel op kon lopen oordeelde de officier van justitie.

Twee maanden cel en rijontzegging van een jaar

De man had bovendien geen rijbewijs. Door te ontkennen dat hij bestuurder was en vervolgens niet naar de zitting te komen, nam hij geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen vond de officier. Zij eiste twee maanden cel en een rijontzegging van een jaar. De rechter nam de eis over.