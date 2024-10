'Top darten' komend weekend Surhuisterveen

sportnieuws wo 23 oktober 2024, 10.18

SURHUISTERVEEN - Komend weekend staat Surhuisterveen weer in het teken van darten. De organisatie is weer in handen van Stichting Feanster Darts.

In de zomer van 2018 werd de stichting opgericht. Er werd door André Postma, Wouter Numan, Sander van der Veen en Henk Jan van der Veen een plan gesmeed om een darttoernooi te gaan houden in De Lantearne in Surhuisterveen.

Wat te doen, hoe te doen en vooral…..wie gaat het doen. De plannen waren er, maar moesten nog worden uitgevoerd. Er werd contact gezocht met Harm Jan Smid, organisator van dartstoernooi en darts gerelateerde evenementen. Al snel kwamen de koppies bij elkaar en werd de eerste datum vastgelegd voor de inmiddels bekende Feanster Open toernooien.

In januari 2019 moest het gaan gebeuren. Na meerdere vergaderingen werden sponsoren benaderd, de diverse bijdrages uit fondsen werden aangevraagd om een bijdrage te leveren voor het tot stand komen van een goed toernooi.

Vanaf het begin van Feanster Open was het direct een groot succes. Zowel de koppeltoernooien en singletoernooien worden druk bezocht door regionale, landelijke en zelfs buitenlandse darters! "Inmiddels zijn we al bezig met het plannen van ons koppeltoernooi van zaterdag 4 januari 2025."

Dat niet alleen de plaatselijke darters naar de toernooien komen, blijkt wel uit de interesse uit de hoek van de semiprofessionele darters. De snel aan de weg timmerende ADC/MODUS (Een initiatief van o.a. John Lokken, Michael van Gerwen en Vincent van der Voort) heeft inmiddels ook Surhuisterveeen ontdekt en bezocht. Uit meerdere gesprekken is naar voren gekomen dat ze graag een ADC/MODUS Qualifier willen gaan houden in De Lantearne. De weg voor semiprofessionele darters om te proberen internationale bekendheid te vergaren en hun talenten te tonen aan het grote publiek.

"Dit betekent ook voor Stichting Feanster Darts een stap richting het professionele darten, wat niet alleen de Stichting op de kaart zet maar ook zeer zeker de partners die ons de laatste jaren ontzettend goed hebben gesteund."

Het weekend van 25 en 26 oktober wordt weer een top dartsweekend. Met op 25 oktober de aftrap met een singletoernooi. We beginnen dan met de ADC / MODUS Qualifier Warm Up toernooi. Op zaterdag 26 oktober is het dan de beurt aan ADC / MODUS, die in 2 sessies hun toernooien gaan afwerken.