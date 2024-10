Opnieuw inbraak bij Zoef-Outlet aan de Houtlaan

lokaal nieuws di 22 oktober 2024, 11.59

DRACHTEN - Zoef-Outlet aan de Houtlaan in Drachten is opnieuw het doelwit geworden van inbreker(s). 's Ochtends werd opgemerkt dat het ruit van een rolluik geforceerd was.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft onderzoek gedaan in de winkel. Er is aangifte gedaan bij de politie.

De outlet werd vrijdagnacht ook al de dupe van een inbraak.