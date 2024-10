Scholieren leren over zwerfafval bij Milieustraat in Burgum

lokaal nieuws ma 21 oktober 2024, 18.45

BURGUM - Leerlingen van klas 1 en 2 van Scholengemeenschap Liudger hebben maandag deelgenomen aan een educatief programma van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het doel: bewustwording creëren over zwerfafval en afvalscheiding.

Wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel begeleidde de scholieren in een escapecontainer, waar ze spelenderwijs leerden over duurzaamheid. Ook kregen ze een rondleiding op de Milieustraat en konden ze via VR de scheidingsinstallatie in Oudehaske ontdekken.

Willemsma: "It is wichtich dat jongerein op in ynteraktive wize leare hoe grut de ympakt fan swalkôffal is. Se binne de takomst en kinne it ferskil meitsje."

Het programma is samengesteld in samenwerking met Omrin, De Bries en de scholen.

