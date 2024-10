Broekster Boys laat Oranje-Nassau met fraaie eretreffers kansloos: 4-1

sportnieuws zo 20 oktober 2024, 13.53

DAMWALD - In de wedstrijden tegen Oranje-Nassau uit Groningen gebeurt er altijd wel iets bijzonder. Ook afgelopen zaterdag was dat het geval. Broekster Boys herstelde zich uitstekende na de nederlaag van vorige week en daar was ON het slachtoffer van. De ploeg van Heerlijn (al weer voor het 7e seizoen hoofdtrainer) wil altijd mee spelen voor de prijzen maar staat er na deze wedstrijd toch niet zo best meer voor.

Broekster Boys liet zich deze keer niet verrassen. Het begon gretig aan het duel en stoorde met name de opbouw van achteruit. ON had hier duidelijk moeite mee. De thuisploeg creëerde een veldoverwicht en hield de gasten uit Groningen veel op eigen helft. Kansen waren er genoeg maar keeper Heidekamp moest meerder malen gestrekt om een doelpunt te voorkomen.

Na 20 minuten dan toch de verdiende openingstreffer voor Broekster Boys. De back van ON had zijn handen vol aan Jan Tijtsma, liet zich uitspelen en Tijtsma scoorde fraai in de verre hoek. Heerlijn was zichtbaar ontevreden en liet maar liefst 5 spelers warmlopen in de hoop wat reactie op het veld te zien. Het effect was in eerste instantie niet groot maar de ploeg kwam toch langszij. Jonathan v Dorssen scoorde de 1-1 en dus moest Broekster Boys opnieuw aan de bak.

Het kostte de ploeg veel energie maar werd nog voor rust beloond. Een prachtige opening van Jos Regnerus op Tijtsma, die op zijn karakteristieke wijze zijn directe tegenstander voorbijging en een uitstekende voorzet af gaf. Deze werd fraai ingekopt door Vincent Hoekstra. Een doelpunt met een gouden randje want het was de 50e competitietreffer van de spits in het mooie Broekster Boys tenue.

Na rust kwam er wat meer druk van Oranje-Nassau. De donderpreek was aangekomen en de gasten waren nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Maar wat met ook probeerde, de Damwaldster defensie stond als een huis en had tevens een betrouwbare keeper onder de lat staan.

Het hoogtepunt van de wedstrijd moest nog komen. In de 69e minuut maakte Broekster Boys een eind aan de illusies van ON. Vincent Hoekstra speelde vanuit het 16 meter gebied de bal terug naar de het middenveld waarna Riemer Doornbos de bal van een meter of 25 als een komeet in de kruising joeg.

Heidekamp heeft de bal alleen maar voorbij horen suizen want deze treffer was er wel eentje van de buitencategorie. Doornbos behaalde hiermee tevens zijn "1e ster" (25e competitietreffer) en dit was ongetwijfeld de mooiste die hij ooit gemaakt heeft. ON kwam de tik niet meer te boven en moest even later ook nog een vierde tegentreffer incasseren. Jan Tijtsma, die een uitstekende wedstrijd speelde, dribbelde het beruchte strafschopgebied in en werd op de achterlijn neergehaald door Rick Hansen.

Tijtsma eiste zelf de strafschop op en liet Heidekamp kansloos. Ook voor Tijtsma een mooi moment (al zal hij dat zelf misschien niet eens geweten hebben) want het was zijn 25e officiële doelpunt voor Broekster Boys (in competitie en bekerwedstrijden) De wedstrijd was gespeeld en eindigde even later dus in een 4-1 overwinning voor de thuisploeg. Na afloop gingen de felicitaties vooral ook naar aanvoerder Doornbos die met zijn doelpunt hoge ogen gooit voor het doelpunt van het jaar.

Broekster Boys bevindt zich voorlopig weer in top van de rangschikking met 10 punten uit 5 wedstrijden en slecht 2 punten achterstand op de koploper. ON ziet zichzelf in de onderste regionen terug met slechts 4 punten.

Komende zaterdag speelt Broekster Boys in de eerste knock out ronden van de KNVB-beker opnieuw thuis. De tegenstander is het onbekende LVV Friesland.

De ploegen speelden slecht een keer eerder tegen elkaar. 25 jaar geleden werd het een 2-5 overwinning voor Broekster Boys. Friesland komt op dit moment uit in de 3e klasse zondag. De wedstrijd begint daarom op een voor Broekster Boys uitzonderlijke tijd van 17.00 uur. De toegang is dan gratis maar met een kleine bijdrage voor de verloting kan men ook nog eens met een heerlijke rollade naar huis gaan!

