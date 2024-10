VV Anjum geeft cadeautjes weg. VenV '68 pakt uit

Gerard Brouwer zo 20 oktober 2024, 10.49 sportnieuws zo 20 oktober 2024, 10.49

GARYP - Sinterklaas was vroeg dit jaar. Tussen half drie en half vijf zaterdagmiddag was de goedheiligman aanwezig op 't Kolkenfjild te Anjum. ( Niet echt natuurlijk, om de jongste supporters niet in verlegenheid te brengen) Anjum verloor de thuiswedstrijd tegen V en V'68 met 2-4. De gasten maakten vlug en vaardig gebruik van de mogelijkheden die de withemden bij drie van de vier doelpunten gaven. Of zoals een trouwe supporter, één van de 175, opmerkte V en V'68 pakt de cadeautjes met veel plezier uit.

Aan elkaar gewaagd.

Anjum en V en V '68 zijn vergelijkbare verenigingen gekenmerkt als een echte dorpsclub met een trouwe en hechte supportersschare. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Beide teams zullen het komende seizoen dan ook in elkaars nabijheid op de ranglijst bivakkeren.

Ondanks de duidelijke 2-4 nederlaag waren de beide elftallen ook zaterdagmiddag aan elkaar gewaagd. Het werd uiteindelijk een echte wedstrijd, waarbij het spannend bleef tot het laatste fluitsignaal van de zichtbaar genietende scheidsrechter Pool .

Anjum loopt achter de feiten aan.

Vooraf had Anjum twee punten meer dan de gasten uit Garijp. Een driepunter en het gaatje werd uitgebreid naar vijf. Helaas had de brigade van de gebroeders Blaakmeer dezelfde ideeën. Drie punten meenemen naar Garijp en het nestelt zich net boven de Kolkenfjildbewoners.

In de beginfase deelden Arjen Sytze Meerema en Jan Jouke Schievink de eerste waarschuwingsschoten af. Het was niet genoeg om de Anjumers geheel wakker te schieten. Halverwege de eerste helft werd Jesse Thomas Stelwagen geen strobreed in de weg gelegd op weg naar de 0-1.

Deze tussenstand leek maar een kort leven beschoren, toen Sijtse Koree twee minuten later de bal in het verlaten doel schoot. Echter niet hij, maar Johan Boersma stond in eerste instantie ( hinderlijk) buitenspel. Geen 1-1 op het scorebord. Integendeel , drie minuten later kreeg Arjen Sytze Meerema pardoes de bal in de voeten gespeeld. Andermaal was het een koud kunstje op keeper Lieuwe van Dijk het nakijken te geven: 0-2

Aansluitingstreffer.

Het scorebord tikte de 30 minuten aan. Weer liet Jan Jouke Schievink de Anjum aanhang schrikken. Zijn vrije trap spatte uiteen op de lat boven de verbouwereerde Anjum sluitpost. Maar nog voor de theepauze kwam Anjum terug in de wedstrijd.

Een haarfijne aangesneden vrije trap van Gerwin Dijkstra werd door Gerrit Dijkstra onhoudbaar achter keeper Wichard de Vries gekopt. Bijna stond de doelpuntmaker ook aan de basis van de zo gewenste 2-2. Het doel werd echter te hoog gezocht. Met een 1-2 tussenstand werd het kopje thee opgezocht.

Verschil weer op twee gebracht.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of keeper Lieuwe van Dijk beoordeelde een afstandsschot van Jan Jouke Schievink verre van optimaal. Tot schrik van een ieder die Anjum een warm hart toedraagt, verdween de bal al stuiterend in het Anjumer doel.

Weer moest Anjum op jacht naar de aansluitingstreffer. Waar Johan Boersma in eerste instantie door keeper Wichard de Vries werd gestuit, daar moest de Gariper doelman het antwoord op een inzet van Sijtse Koree wel schuldig blijven. Met nog 35 minuten te spelen was de tussenstand 2-3. Alles was weer mogelijk.

Op jacht naar de gelijkmaker.

Direct na de 2-3 hadden de gasten het moeilijk. De 3-3 hing in de lucht. Echter het hechte verdedigingsblok Joeke de Vries en Pieter Bijlsma hadden goed zicht op de Anjumer aanvalsgolven. Daar waar menigeen rekening hield met de 3-3 daar floreerden de Gariper verdedigers inclusief keeper Wichard de Vries.

Het was voor de Anjumers net niet, of er werd te gehaast gehandeld, of de verdediging van V en V '68 had een juist antwoord. Immers de mogelijkheden via Wiebe Wessel Bos ( kopbal), Bert Zijlstra (schot) Wieger Nutte Visser (voorlangs) Johan Boersma ( kopbal) en Johan Sipma ( voorlangs) hadden een beter lot verdiend. Het mocht niet baten.

En waar Anjum verzuimde, daar sloeg VenV'68 genadeloos toe in de slotfase. Invaller Leon Hoekstra maakte vijf minuten voor het laatste fluitsignaal een einde aan de illusie van de equipe van Tinus Huisma op een beter resultaat. Hij bepaalde de eindstand op 2-4.

Conclusie. Anjum verloor voor de tweede maal een thuiswedstrijd. De Garipers koesterden de 2-4 overwinning en nestelen zich dus net boven de Anjumers op de ranglijst. Met zes punten staan de blauw-witten uit Garijp gedeeld achtste, terwijl de blauw-witte formatie uit Anjum met vijf punten een de elfde plek inneemt.

Komende zaterdag zijn de Anjumers vrij en wordt er ook niet geoefend. Een week later wordt de kompetitie hervat en staat de uitwedstrijd tegen de nummer twaalf op de ranglijst op het programma. Harkema Opeinde-Anjum begint op 2 november om 14.30 uur.