Harkema-Opeinde ten onder tegen slagvaardig Dokkum

Klaas Dijkstra zo 20 oktober 2024, 10.43

DOKKUM - Harkema-Opeinde is er wederom niet in geslaagd om met de volle buit huiswaarts te keren na een trip richting het Harddraverspark in Dokkum. Het vijfde bezoek in vijf jaar tijd eindigde in een 3-1 zege voor de plaatselijke vv.

Voetballend was er sprake van een evenwichtige partij. Het verschil zat 'm in de stootkracht voorin. Waar het aan Harkemaster zijde bleef bij dreigen, werd er aan thuiszijde minder lang nagedacht. Halve kansen werden zo tot doelpunten gepromoveerd. Zonder ook maar een moment te zijn weggespeeld, bleven de Harekieten met lege handen achter.



Het eerste halfuur van Dokkum-Harkema Opeinde behoort niet tot het meest interessante deel van de wedstrijd. Beide ploegen proberen het, maar komen nauwelijks tot kansen. Sander van der Ploeg is halverwege de eerste helft het dichtst in de buurt van een doelpunt. Nadat meerdere spelers een wat opportunistische voorzet missen, lijkt Van der Ploeg ervan te schrikken dat hij plotseling oog in oog staat met Martin Alma.

De inzet die volgt kan de Harkemaster sluitpost niet verontrusten. Als de klok minuut 35 is gepasseerd lijkt het duel eindelijk te ontbranden. Het begint met een kenmerkende wreeftrap van Alex van der Tuin, die perfect wordt aangenomen door Andries From. Met een verdediger in de nek rukt From op richting de vijandelijke veste. Keeper Hylcardo Bakker is alert en stompt Froms schot weg.

Dokkum lijkt nu wakker en voert de druk op. Eerst weet Martin Alma nog een vrije trap in twee instanties buiten de palen te houden. Twee minuten later lukt hem dat ietwat ongeukkig niet. Tenny Anastatia stuurt Dennis de Bruin weg. Diens rap ingeschoten pegel rolt via de paal en de rug van goalie Alma in de touwen.

Als de tweede helft van start gaat, probeert de thuisploeg direct de beslissing te forceren. Op het glad ogende veld weten twee Dokkum-aanvallers een voorzet van Sebastiaan Plooy niet onder controle te krijgen. In de 47ste minuut lijkt de handig achter de verdediging opduikende William Bakker succesvoller. Hij tikt een lange bal langs Martin Alma, maar ook langs het doel.

Dat het na 49 minuten 1-1 wordt, komt letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Roan Alssema begint aan de rechterzijde van het veld aan een goede rush. De achterlijn naderend resteert voor Alssema eigenlijk maar één optie: de bal voor het doel brengen. Dat doet Alssema dan ook en dat blijkt een prima keuze. Over de boomlange doelman Bakker heen ploft het leder in de kruising. Hoewel Sander van der Ploeg hierna nog een pegel lost die door Martin Alma uit de hoek wordt geranseld, lijken de Dokkumers na de gelijkmaker van slag.

Harkema, met Twan Polder als een van de uitblinkers, bouwt aan een overwicht, zonder dicht bij een voorsprong te komen. Het blijft bij dreigen. In de 69ste minuut laat Dokkum zien hoe het moet. Net buiten het strafschopgebied valt de bal voor de voeten van Patrick van der Velde. Die bedenkt zich niet en knalt de bal strak in de benedenhoek. Harkema moet weer op jacht naar een resultaat en doet dat ook vol overgave.

Andries From gelooft in een lange bal en krijgt het leder in de scrimmage wel voorbij de keeper, maar ziet hierna het naar het lege doel rollende speeltuig weggewerkt worden. Even later tikt keeper Bakker een kopbal van Wytse Couperus naast. Op zoek naar een punt geven de bezoekers in de slotfase nogal wat ruimte weg. Nick de Bruin laat het na de partij te beslissen, in de 90ste minuut doet Patrick van der Velde dit op aangeven Raychelnon Kleinmoedig wel als hij de bal steenhard in de korte hoek kogelt.

Er zijn nederlagen die voor wanhoop zorgen, er zijn ook verliespartijen die perspectief bieden. Het 3-1 verlies in Dokkum mag Harkema onder de laatste categorie scharen. Voetballend komt de ploeg vaak prima mee. Het is niet een gevalletje 'bij lange na niet', het is steeds 'net niet'.

Wat ontbreekt is vaak net dat laatste stukje slagvaardigheid voor het doel. Met Anjum en V en V'68 als aanstaande tegenstanders wachten er nu wedstrijden waarin de punten gepakt moeten worden. Alvorens deze beslist niet onbelangrijke potjes worden gespeeld wacht er eerst nog een bekerduel.

Aanstaande zaterdag reist Harkema-Opeinde naar Nieuwehorne. Aldaar neemt de groengele brigade het op tegen Udiros, dat uitkomt in de vijfde klasse A.