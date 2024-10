Dronken automobiliste (40) in de nacht van de weg gehaald

lokaal nieuws za 19 oktober 2024, 10.20

OLTERTERP - Een 40-jarige automobiliste uit Drachten is vrijdagnacht door de politie van de weg gehaald. Ze werd omstreeks 1.45 uur op het Boppefjild in Olterterp staande gehouden.

De agenten gingen over tot de controle omdat de vrouw opvallend rijgedrag had.

De bestuurster is uiteindelijk aangehouden voor het rijden onder invloed. Ze is meegenomen naar het bureau, verhoord en later heengezonden met een rijverbod. Het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd.

Tijdens de staande houding op het Boppefjild was de weg enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse gekomen.