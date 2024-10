Motie van afkeuring over Eettuin-kwestie verworpen

lokaal nieuws vr 18 oktober 2024, 9.36

BUITENPOST - De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdagavond een motie van afkeuring verworpen die was ingediend naar aanleiding van de omstreden aanbesteding van de Eettuin in Buitenpost. De motie, die betrekking had op het proces en de sluiting van de horecagelegenheid in botanische tuin De Kruidhof, werd met 13 tegen 7 stemmen verworpen.

De motie was ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en PVV (zeven zetels). Alleen deze partijen stemden voor. De coalitiepartijen CDA, FNP, GBA en het zelfstandige raadslid Albert van Dijk stemden tegen (dertien zetels).

Meerdere raadsleden waren bezorgd over de transparantie en juridische aspecten van het aanbestedingsproces. Wethouder Lea van der Tuin benadrukte herhaaldelijk dat er een gedegen juridisch advies was ingewonnen. "It is in hiele treurige saak foar alle oanbelangjenden dy't de dupe wurden binne," stelde de wethouder, "mar wy kinnen net akteare op geroften."

De Eettuin kwam in september in het nieuws toen David Chelladurai met de noorderzon vertrokken bleek te zijn (met het geld). Hij had feitelijk de touwtjes in handen terwijl zijn compagnon op papier de scepter zwaaide. Het personeel kreeg maandenlang niet betaald en ook de gemeente heeft geen enkele huurpenning ontvangen.

Terwijl de gemeente al maanden op de hoogte was van de mogelijke misstanden, werd de Eettuin pas halverwege september gesloten. Het contract met de uitbater werd opgezegd nadat de contractuele verplichtingen niet waren nagekomen.

