Hennepkwekerij ontdekt tijdens grote controle

regionaal vr 18 oktober 2024, 4.00

OOSTERWOLDE - Tijdens een grootschalige gezamenlijke controle donderdag hebben verschillende instanties, waaronder de politie, gemeente, NVWA, douane en netwerkbeheerder, een illegale hennepkwekerij opgerold in Oosterwolde.

In de kwekerij werden meer dan 400 hennepplanten en ruim 2 kilo gedroogde henneptoppen aangetroffen. De aangetroffen apparatuur is in beslag genomen en twee verdachten zijn aangehouden in verband met de vondst.

