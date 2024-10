Zigzaggend over A6 en A7: 700 euro boete voor haastige Hagenaar

regionaal do 17 oktober 2024, 15.00

LEEUWARDEN - Zigzaggend van rijbaan naar rijbaan, met veel te hoge snelheid en andere weggebruikers rechts inhalend zou een 26-jarige Hagenaar eind december 2021 vanaf Lemmer over de A6 en de A7 richting Drachten zijn gereden.

Verdachte: werd opgejaagd door agent

Een politieagent die terugreed van zijn werk in Lelystad pikte aan bij de Renault Twingo van de Hagenaar. Die beweerde donderdag op de zitting van de politierechter dat de agent in burger bumperkleefde en hem opjoeg. Bij de waarnemingen van de agent zette de man grote vraagtekens.

Rechts inhalen

Volgens de politieman reed de verdachte vaak te snel - 150 tot 160 kilometer per uur - haalde hij auto's rechts in, soms via de vluchtstrook. De agent seinde de meldkamer in, op de A7 bij de afslag Drachten werd de Twingo door een herkenbare politieauto aan de kant van de weg gezet. De bestuurder liet duidelijk merken dat hij daar niet van gediend was.

"Opkankeren"

De Hagenaar ontkende dat hij de agentes had uitgescholden voor "kankerpolitie" en "kankerlijers". Dat achtte de rechter ook niet bewezen, wel dat hij "opkankeren" tegen de agentes had gezegd.

"Kankerboete" geen belediging

Die uitdrukking beschouwde de rechter overigens niet als beledigend voor de agenten. Datzelfde gold voor het bezigen van het woord "kankerboete". Dat de Hagenaar gevaarlijk had gereden en zich vervolgens ook nog had verzet tegen zijn aanhouding achtte de rechter wel bewezen. Daarvoor kreeg de man een boete van 700 euro.