FUMO start strafrechtelijk onderzoek naar 'illegale wadlopers'

regionaal do 17 oktober 2024, 9.44

NES (AMELAND) - De FUMO is gestart met een strafrechtelijk onderzoek naar twee 'illegale wadlopers' bij Nes. Ze kwamen op 23 september in de problemen en moesten gered worden door de brandweer.

De groene BOA's zullen hun onderzoek uiteindelijk insturen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM zal beoordeling of er daadwerkelijk een vervolging zal plaatsvinden.

Het wadlopen is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden en vaak is er een vergunning nodig. De reden hiervoor is het gevaar dat het wadlopen met zich meebrengt. Dat werd in september ook duidelijk toen de twee wadlopers vast kwamen te zitten op het wad. Ook is de Waddenzee een Natura2000 gebied.