Baan in één dag: het kan!

ondernemend nieuws do 17 oktober 2024, 9.18

LEEUWARDEN - Vrijdagochtend 11 oktober. De eerste deelnemers voor 'Baan in één dag' komen door de deur van wooncentrum Sixma in Leeuwarden. Ze hebben zich aangemeld om kennis te maken met het werk, de medewerkers en de bewoners. Met als mogelijke uitkomst: een baan! Enthousiast worden ze ontvangen door een aantal cliënten. Ook zij zijn vandaag betrokken bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers.

Nieuwe manier van werven

Het is geen nieuws dat veel zorgorganisaties voor de uitdaging staan om goed personeel te vinden. Zo ook 's Heeren Loo De Noorderbrug. Het simpelweg plaatsen van vacatures is helaas niet meer voldoende. Wooncentrum Sixma, één van de 12 wooncentra van 's Heeren Loo De Noorderbrug, pakt het daarom anders aan en organiseerde een bijzonder evenement: Baan in één dag!

Kijkje in de keuken

De insteek is om de sollicitatiedrempel te verlagen. Geen vacatures, geen nadruk op cv's en geen motivatiebrieven. In plaats daarvan de deuren openen, laten zien wat het werk inhoudt, de doelgroep ontmoeten, meelopen op een afdeling en op dezelfde dag een kennismakingsgesprek met de manager van het wooncentrum, de HR-adviseur en de recruiter. En, bij wederzijds vertrouwen en enthousiasme, gelijk een arbeidsvoorwaardenvoorstel mee naar huis.

'Deze manier van werven is tot nu toe heel succesvol gebleken. Het sollicitatieproces is voor beide partijen minder tijdrovend, wat een groot voordeel is. De deelnemers weten snel waar zij aan toe zijn en wij weten snel waar we aan toe zijn. Dat is echt een win-win', aldus Gerard Martijn Wobbes, recruiter.

'Warm onthaald'

Een van de deelnemers is Kitty Passchier (rechts op de foto). Ook zij is enthousiast: 'Het is echt een mooie manier om in gesprek te gaan bij een organisatie. Ik werd warm onthaald door iedereen, wat mij het gevoel gaf dat ik heel erg welkom was. Op de groep waar ik meeliep hing een rustige sfeer. De cliënten waarmee ik heb gesproken vertelden dat het een veilige en gezellige plek is om te wonen. Het hele sollicitatieproces verliep soepel, ik had er gelijk een goed gevoel bij.' Kitty is inmiddels aangenomen als mbo-verpleegkundige, voor zowel overdag als in de nacht.

Betrokken bewoners

Aan het einde van de dag wordt voorzichtig de balans opgemaakt. De eerste reacties zijn positief. Pytrik Veldkamp, coördinerend begeleider: 'Het was een leuke dag! Wat ook zo mooi is aan dit evenement, is de betrokkenheid van de bewoners. Zij hebben vandaag meegeholpen, onder andere bij de ontvangst van de kandidaten. En dat is zo belangrijk. Zij zijn tenslotte de mensen waar we het voor doen en waar mee gewerkt gaat worden. Er zitten een paar goeie kandidaten tussen; grote kans dat we een mooi aantal mensen aan kunnen nemen.'

Ook geïnteresseerd?

Op deze locatie van 's Heeren Loo De Noorderbrug wonen mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met neurologische en neuromusculaire aandoeningen, zoals de ziekte van Duchenne. Er is ook een beademingsafdeling. Het wooncentrum is vrijwel doorlopend op zoek naar verpleegkundigen, medewerkers die nachtdiensten willen werken en begeleiders IG. Voor het werken met de specifieke doelgroepen biedt De Noorderbrug veel mogelijkheden tot bij- en/of nascholing. Als je geïnteresseerd bent in mooi werk, met een mooie doelgroep, dan kun je per e-mail contact opnemen met Gerard Martijn Wobbes: gerardmartijn.wobbes@sheerenloo.nl.

