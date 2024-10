Kritische vragen over toenemende geuroverlast Sonac

regionaal wo 16 oktober 2024, 16.21

BURGUM - Een groep bezorgde inwoners uit Burgum heeft kritische vragen gesteld aan verschillende instanties over de toenemende geuroverlast van het nabijgelegen Sonac-bedrijf in Sumar. De 'Werkgroep bezorgde burgers in Burgum' richt zich in een brief tot de FUMO, GGD Fryslân, RIVM en de raadsfracties van de gemeente Tytsjerksteradiel.

De brief komt naar aanleiding van een aangepaste aanvraag door Sonac in Sumar. De Amerikaanse multinational veroorzaakte volgens de briefschrijver deze zomer een sterke toename van stankoverlast, vooral gedurende de nachtelijke uren.

De werkgroep uit haar zorgen over de oorzaak en samenstelling van de geur en stelt zes kritische vragen, waaronder:

De exacte componenten van de geur en hun toxiciteit Mogelijke opslag en metabolisering van deze componenten in het menselijk lichaam Korte- en langetermijneffecten van blootstelling aan deze stoffen

De werkgroep benadrukt dat ze het gevoel hebben dat er "lichtvaardig met de gezondheid van de mensen die in de omgeving van de Sonac / Rendac wonen omgegaan wordt." Ze dringen aan op het principe van 'niet doen' bij onvoldoende kennis over de gezondheidseffecten.

B&W houdt boot af

Hoewel de gemeenteraad eerder vroeg om een geur- en emissie onderzoek naar de gezondheidsrisico's van het bedrijf, houden de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel de boot af voor een dergelijk onderzoek. Het college van B&W maakte zich deze week wel uitdrukkelijk zorgen over de bodemdaling van de gaswinning bij Burgum.

Klik hier voor de brief

Poll: Was er deze zomer een toename van stank door de stinkfabriek?