Rechtbank bevoegd om te oordelen over vordering tegen Bill Gates

regionaal wo 16 oktober 2024, 16.09

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden verklaart zich internationaal bevoegd om te oordelen over een vordering tegen Bill Gates. De rechtbank deed woensdag uitspraak in deze kwestie.

Bekende mensen gedagvaard

Een aantal Nederlanders heeft de Nederlandse staat, verschillende overheidsfunctionarissen (waaronder Mark Rutte, Hugo de Jonge en leden van het OMT) en verschillende andere personen (waaronder Bill Gates) gedagvaard voor de rechtbank Noord-Nederland. Zij vorderen onder meer betaling van schadevergoeding, omdat gedaagden onrechtmatig jegens hen zouden hebben gehandeld.

Misleid

Volgens de eisers hebben gedaagden hen opzettelijk misleid tot het nemen van Corona-vaccinaties, terwijl gedaagden wisten of hadden moeten weten dat deze injecties niet veilig en effectief waren en bovendien een andere bedoeling hadden dan het bestrijden van een pandemie.

Tijdens de zitting meldde de advocaat van Bill Gates dat niemand van de eisers kon aantonen of zij daadwerkelijk een vaccinatie hebben gehad. Een online video van Bill Gates had ze er (mede) tot aangezet om een vaccinatie te nemen.

Incident

In deze procedure heeft Bill Gates een incident opgeworpen, waarin hij vordert dat de rechtbank Noord-Nederland zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de tegen hem ingestelde vordering.

Oordeel van de rechter

Bij vonnis heeft de rechtbank de vordering van Bill Gates afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat zij internationaal bevoegd is te oordelen over de vordering tegen Bill Gates, omdat tussen die vordering en de vorderingen tegen de andere gedaagden zo'n grote samenhang bestaat dat het doelmatig is om deze vorderingen gezamenlijk te behandelen. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden is bevoegd omdat een van die andere gedaagden in Friesland woont.