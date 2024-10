Uitbreiding Campus Kollum en Scholenpark Dokkum voorlopig uitgesteld

Auke Iedema wo 16 oktober 2024, 10.38 lokaal nieuws wo 16 oktober 2024, 10.38

KOLLUM - De geplande uitbreiding van de Brede Campus Kollum en de ontwikkeling van Scholenpark A in Dokkum lopen vertraging op. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten de raadsbehandelingen van beide projecten, die voor november en december 2024 op de agenda stonden, uit te stellen.

Het college van B&W wacht met het nemen van besluiten tot er een nieuw college is gevormd na de recente coalitieonderhandelingen. In de collegebrief aan de raad staat: "Scholenpark A Dokkum en Brede Campus Kollum zijn twee projecten van grote omvang. Gezien de besluiten die nog genomen moeten worden is het verstandig om te wachten op de uitkomsten van de coalitieformatie en de vorming van een nieuw college."

De uitbreiding van de Campus Kollum, die plaats moet bieden aan ongeveer 700 scholieren, en de ontwikkeling van Scholenpark A in Dokkum zijn beide ambitieuze projecten die de toekomst van het onderwijs in de regio moeten vormgeven. In Kollum zijn er plannen voor een nieuw gebouw dat de bibliotheek, het dorpshuis, basisonderwijs en kinderopvang zal huisvesten.

Het is nog onduidelijk wanneer de raadsbehandelingen alsnog zullen plaatsvinden. In elk geval in het nieuwe jaar 2025. De gemeente heeft in de brief toegezegd: "Zodra er een nieuw college is kunnen er weer nieuwe vergaderingen worden gepland. Wij zullen u hierover tijdig informeren."