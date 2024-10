VV Anjum: soms zit het mee, soms zit het tegen

Gerard Brouwer zo 13 oktober 2024, 13.13 sportnieuws zo 13 oktober 2024, 13.13

EANJUM - De ene wedstrijd is de andere niet. Was het een week geleden dolle vreugde nadat Anjum een 3-1 achterstand goed maakte en tegen de Lions nog een 3-3 gelijkspel uit het vuur wist te slepen. Zaterdagmiddag moesten de withemden in de slotseconden een tegentreffer incasseren tegen buurtgenoot Dokkum. De bijna driepunter verdween als sneeuw voor de zon op het moment dat de gasten in de slotseconden de 2-2 op het scorebord zetten. Dokkum begint met een 0-1 voorsprong.

De wedstrijden tussen Anjum en Dokkum leveren heel vaak uitslagen met miniem verschil op. De ene keer weten de Anjumers de drie punten over de streep te trekken, een andere keer trekken de groen-witten aan het langste eind. De teams zijn aan elkaar gewaagd.

De eerste aanval van de Dokkumers leverde direct een score op. Een puntgave voorzet werd door Sebastiaan Plooy, geheel vrijstaand bij de tweede paal , binnengekopt. Anjum liep letterlijk achter de feiten aan en het waren de manschappen van Wibo de Brouwer die de boventoon voerden in het eerste deel van de wedstrijd. In deze fase was Sander van der Ploeg nog dichtbij een tweede Dokkumer treffer. De bal verdween echter over de kruising naast het doel.

Een echte wedstrijd

Na een rustig begin van de ontmoeting, werden de degens na zo'n 20 minuten spelen gekruist. Het leverde een boeiend schouwspel op in een echte derbysfeer met overtredingen die op of over het randje waren. Het was ook de fase dat de thuisclub vaker voor het Dokkumer doel verscheen. De beste mogelijkheid voor de brigade van Tinus Huisma kwam van de voet van Johan Boersma. In een directe confrontatie met goalie Hylcardo Bakker kwam laatstgenoemde als winnaar uit de bus. Aan de andere kant kuste een inzet van Willem Bakker de deklat boven Anjum keeper Lieuwe van Dijk.

Anjum doet van zich spreken

Op slag van rust kwam er dan toch nog een wijziging in de tussenstand. Een prachtige individuele actie, op de voor hem zo bekende manier, bracht Douwe Dijkstra keeper Bakker en de Dokkumer verdediging in grote verlegenheid. Ze hadden geen antwoord op de inzet van de Anjum speler. Het was het einde van de eerste helft, maar ook het begin van Anjums dadendrang na de pauze op meer dan dat ene punt.

Het eerste speldenprikje werd uitgedeeld door Johan Boersma. Zijn omhaal verdween naast het doel. Het tweede wapenfeit kwam van de voet van Wieger Nutte Visser, zijn harde schuiver werd door goalie Bakker in twee instanties verwerkt. In de tussenliggende periode waren er diezelfde speldenprikjes aan de andere kant van het veld. Maar ook Dennis de Bruin en Jesse Jan Hoekstra wisten het verschil niet te maken.

Beslissing

Halverwege de tweede helft leek Anjum na een handsbal in het Dokkumer strafschopgebied recht te hebben op een penalty. Echter scheidsrechter Pol oordeelde dat een Anjum speler hands had gemaakt. Een vrije trap voor Dokkum was vervolgens een logische beslissing. En daar mochten de groen-witten zeker niet over klagen.

Desondanks kwam de 2-1 op het scorebord. Een loepzuivere voorzet van Johan Sipma werd op de juiste waarde geschat door invaller Siebe Feenstra. Zou hij de matchwinnaar van deze derby worden met nog een kwartier op de klok?

Te lang

Een spannende slotfase was het gevolg van deze 2-1 tussenstand. Met hand en tand verdedigde Anjum de 2-1 voorsprong, terwijl de gasten alle zeilen bijzetten om toch nog langszij te komen. Anjum leek de voorsprong te consolideren.

Helaas voor de Kolkenfjildbewoners dacht Patrick van der Velde er in de 90 ste minuut anders over. Hij kopte de bal tegendraads achter keeper Lieuwe van Dijk.

Voordat scheidsrechter Pol een minuut later de wedstrijd naar de geschiedenisboeken floot, was het Douwe Dijkstra , ook deze middag overal op het veld aanwezig, die ternauwernood werd gestopt door de Dokkum verdediging toen hij op weg was naar de 3-2. Maar helaas voor Anjum ging dit feestje niet door.

Conclusie

Na vier speelrondes in de vierde klas tekent zich al een kleine scheiding af. De vooraf genoemde teams als titelkandidaat nummer 1 nestelen zich, op dit moment, inderdaad in de top vier. ( Zwaagwesteinde-ONT-Drogeham- Trynwâlden) Daaronder een grote groep van teams die op dit moment strijden om een plekje in het zgn. linker rijtje. Anjum staat met vijf punten op plek acht. Komende zaterdag speelt Anjum thuis tegen V en V'68 uit Garijp. Aanvang 14.30 uur.

Na afloop

Ondanks de teleurstelling aan Anjums zijde vanwege de late tegentreffer was het gezellig druk in Lyts Mokum. Dat had ook alles te maken met het feit dat het tweede team van de withemden alsnog gehuldigd werd voor het behalen van het kampioenschap het vorige seizoen.

Een klein tipje van het geheim van de equipe van Aan Soepboer werd uitgelicht. Het teamgevoel moeten een goede basis zijn voor andermaal een prachtig seizoen. De kampioensschaal met de bijbehorende mutsen werden door Daniëlle Visser en Johan Boersma namens het v.v.Anjum bestuur aan het tweede team overhandigd.