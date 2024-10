Automobiliste ramt hekwerk en belandt op de kop in de vaart

regionaal zo 13 oktober 2024, 10.35

FRIESCHEPALEN - In de nacht van zaterdag op zondag is een automobiliste met haar voertuig in een vaart beland bij Frieschepalen. Het ongeval vond plaats omstreeks 0.20 uur op de brug aan de Hearsterwei.

De bestuurster kwam vanaf De Scheiding en wilde de bocht nemen richting het centrum van Frieschepalen. Door de regenachtige omstandigheden en mogelijk snelheid raakte de auto in een slip. Het voertuig schoot over de rand van een brug, brak door de railing en kwam op de kop in de Fryskepeallenfeart terecht.

De politie en een ambulance werden gealarmeerd. De automobiliste raakte bij het ongeval lichtgewond. Het ambulancepersoneel verleende eerste hulp. De vrouw is later naar de Dokterswacht gegaan voor verdere behandeling. Ze had last van haar schouder.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS