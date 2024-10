Vóór 1 januari 2025 moet minister beslissen over gaswinning in het Waddengebied

regionaal do 10 oktober 2024, 16.08

EANJUM - De minister van Klimaat en Groene Groei moet vóór 1 januari 2025 beslissen op de aanvragen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om gas te mogen winnen uit het gasveld bij het dorp Ternaard in het noorden van Friesland. Dat heeft de Raad van State bepaald in een uitspraak van 10 oktober 2024.

De NAM heeft in 2019 en 2020 in totaal tien aanvragen gedaan om dit project uit te voeren, maar tot nu toe is nog geen beslissing genomen op deze aanvragen.

Opnieuw beroep van de NAM

De Afdeling bestuursrechtspraak had toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in januari van dit jaar al opgedragen om vóór 1 april te beslissen op de aanvragen van de NAM. Omdat er nog steeds geen besluiten waren genomen en de maximale dwangsom van € 37.500 die de Afdeling bestuursrechtspraak had opgelegd is verbeurd, heeft de NAM eind augustus opnieuw beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van de besluiten op haar aanvragen.

Termijn

De minister heeft niet tijdig beslist op de aanvragen. Daarom is het beroep van de NAM gegrond. De vraag was alleen nog wat er nu moet gebeuren. De NAM wil dat de minister het liefst binnen een week na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak op de aanvragen moet beslissen. De minister verzocht om een termijn tot eind 2024.

De Afdeling bestuursrechtspraak begrijpt dat de NAM wil dat de minister zo snel mogelijk op de aanvragen beslist. De NAM wacht al lang hierop en de termijn tot 1 april 2024 die de Afdeling bestuursrechtspraak eerder gaf aan de minister, is inmiddels al weer ruim verstreken. Maar de Afdeling bestuursrechtspraak begrijpt ook dat het vanwege de aard van het project belangrijk is dat de aanvragen heel zorgvuldig worden beoordeeld, voordat er besluiten worden genomen. Zij ziet daarom aanleiding om nog één keer een langere dan de standaardtermijn van twee weken te geven, namelijk tot 1 januari 2025. De minister zal dus dit jaar nog haar besluiten moeten nemen.

Achtergrond

De NAM wil aardgas winnen op de mijnbouwlocatie Ternaard in de gemeente Noardeast-Fryslân en het aardgas transporteren naar een zogenoemde gasbehandelingsinstallatie in Moddergat. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land, het grootste deel onder de Waddenzee. De NAM heeft tien aanvragen gedaan voor de vergunningen die nodig zijn voor de productiefaciliteit en transportleidingen en de uitbreiding van de installatie in Moddergat. Deze activiteiten worden gezamenlijk aangeduid als het project Gaswinning Ternaard.