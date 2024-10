Automobiliste botst tegen auto Rijkswaterstaat op de N31

regionaal di 8 oktober 2024, 13.41

DRACHTEN-AZEVEN - Een automobiliste kwam dinsdagochtend in botsing met een auto van Rijkswaterstaat. Het ongeval vond omstreeks 9.30 uur plaats op de Wâldwei (N31) op het klaverblad Drachten-Azeven.

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat had zijn auto op de linker rijstrook geparkeerd om de rijstrook veilig te stellen. Even eerder had er ook een ongeval plaatsgevonden waardoor Rijkswaterstaat ter plaatse was gekomen.

De bestuurster lette niet op een botste achterop de auto van de weginspecteur. Hij bleef ongedeerd. De vrouw raakte lichtgewond. Alle twee auto's zijn later afgevoerd door een berger.