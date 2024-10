Documentaire over Dokkumer alpineskiër Carsten Nienhuis in première

regionaal di 8 oktober 2024, 10.06

DOKKUM - Een documentaire over de Dokkumer alpine skiër Carsten Nienhuis ging begin deze maand in première in Stadscafé Artisante. De documentaire, geregisseerd door Thessa Ramakers, biedt een openhartige kijk op de uitdagende weg die Nienhuis aflegt in zijn jacht op een ticket voor de Olympische Spelen.

De avond, gepresenteerd door Femke Dijkstra van marketingbureau Geen Saus, trok een volle zaal van supporters, familie en sponsoren. Tijdens de vertoning kregen de bezoekers een kijkje in de wereld van Carsten, die een groot deel van het jaar in Oostenrijk woont om zijn skitalent verder te ontwikkelen.

Vanaf zijn eerste momenten op de ski's tot diepe dalen, waaronder een zware knieblessure in 2021 die zijn sportieve toekomst bijna op de tocht zette, het kwam allemaal voorbij.

"Het is niet altijd makkelijk, maar mijn drive om de top te halen is sterker dan ooit," vertelde Carsten na afloop van de documentaire, die met veel enthousiasme werd ontvangen. Zijn trainers Hugo Veenker en Stefan Bodde spraken lovend over de mentale en fysieke strijd die hij levert om uiteindelijk hopelijk op de Spelen te kunnen staan. "Hij heeft afgelopen zomer keihard gewerkt, op topniveau, en zijn doorzettingsvermogen is indrukwekkend," aldus Veenker.

Met zijn blik gericht op de Olympische Winterspelen van 2030, is Carsten Nienhuis vastberaden om zijn droom te verwezenlijken. De documentaire laat zien dat hij ondanks tegenslagen nooit opgeeft, en dat zijn reis – met alle hindernissen – verre van voorbij is.