Uitbreiding CBS De Sprankeling DamwÃ¢ld van start

Uitbreiding CBS De Sprankeling Damwâld van start

lokaal nieuws ma 7 oktober 2024, 10.46

DAMWALD - Met de onthulling van het bouwbord is de start van de uitbreiding van CBS De Sprankeling in Damwâld vrijdag feestelijk gemarkeerd. Wethouder Gerben Wiersma verrichtte de handeling en werd daarbij geassisteerd door de leerlingenraad van de school.

De diverse bouwpartners zijn direct na de zomervakantie begonnen met de werkzaamheden waardoor de eerste contouren inmiddels al zichtbaar zijn.

CBS De Sprankeling heeft te maken met een groeiend leerlingenaantal en is daarmee in relatief kort tijdsbestek uit haar jasje gegroeid. De uitbreiding in de vorm van een aantal extra klaslokalen komt dan ook als geroepen. Als het bouw- en inrichtingsproces volgens planning verloopt dan kunnen de nieuwe ruimtes begin volgend jaar in gebruik worden genomen.

Voor dit project heeft een aantal bouwpartners de handen ineengeslagen, te weten Bouwgroep Dijkstra Draisma, Pranger-Rosier Installaties en Maas Kristinsson Architecten. Daarnaast zijn ook de gemeente Dantumadiel, Campus Damwâld en PCBO Fiersicht belangrijke partijen in deze samenwerking.

Met duurzaamheid als uitgangspunt bouwden genoemde partijen in 2020 in opdracht van de Gemeente Dantumadiel en Stichting Campus Damwâld een nieuwe school en sporthal in Damwâld. De bouw van de nieuwe Campus maakt het mogelijk om belangrijke activiteiten met elkaar te verbinden. Alle inwoners van Damwâld kunnen al een aantal jaren terecht bij de Campus voor talentontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling en gezondheid.