Jesse van Burg en Trienke Schaaf winnaar DamwÃ¢ldrin

Jesse van Burg en Trienke Schaaf winnaar Damwâldrin

regionaal ma 7 oktober 2024, 10.42

DAMWALD - Onder ideale weersomstandingheden liepen Jesse van Burg uit Hurdegaryp en Trienke Schaaf uit Burdaard afgelopen zaterdag naar de winst op de langste afstand van de Damwâldrin. Een lekkere temperatuur, volop zon en geen wind....

De bijna 250 deelnemers die zich hadden ingeschreven voor de Damwâldrin hadden zich geen beter weer kunnen wensen voor deze loop door het buitengebied van Damwâld en Broeksterwâld.

Op de 16 km – de langste afstand – was de winst bij de mannen voor Jesse van Burg uit Hurdegaryp in een tijd van 56:27. Nummer twee Edwin Slijkhuis uit Zuidhorn moest bijna een minuut op hem toegeven (57:17). Siebert Nutma uit Oostrum legde beslag op de derde plaats in een tijd van 58:51.

Trienke Schaaf uit Burdaard voltooide haar 16 km in 1:20:24 gevolgd door Jannie Jilderda uit Damwâld (1:21:32) en Esther Adema (1:21:40) eveneens uit Damwâld. Op de 10 km zegevierde bij de mannen Cor Visser uit Gytsjerk in 35:58 en bij de vrouwen Geertje Hoekstra uit Brantgum in 46:11.

De 5 km was bij de mannen een prooi voor Thomas Hooft uit Leeuwarden in 17:22 terwijl bij de vrouwen Hedwig de Jong uit Feanwâlden met de winst ervandoor ging in een tijd van 21:18.

Het was zaterdag voor het eerst sinds 2018 dat de Damwâldrin weer werd georganiseerd. Met een deelnemersaantal van bijna 250 kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde loop.

Alle uitslagen:

16 km – mannen:

Jesse van Burg, Hurdegaryp 56:27

Edwin Slijkhuis, Zuidhorn 57:17

Siebert Nutma, Oostrum 58:51

16 km – vrouwen:

Trienke Schaaf, Burdaard 1:20:24

Jannie Jilderda, Damwâld 1:21:32

Esther Adema, Damwâld 1:21:40

10 km – mannen:

Cor Visser, Gytsjerk 35:58

Joakim Zuidema, Drachten 39:13

Jelmer Wijbenga, Dokkum 39:44

10 km – vrouwen:

Geertje Hoekstra" Brantgum 46:11

Anna Leijenaar, Dokkum 47:01

Fardau Westra, De Westereen 47:51

5 km – mannen:

Thomas Hooft, Leeuwarden 17:22

Frank Hiemstra, Menaam 17:26

Merwin Dollison, Winschoten 18:25

5 km – vrouwen

Hedwig de Jong, Feanwâlden 21:18

Minke Visser, Walterswâld 22:38

Froukje Veenstra-Triemstra, Dokkum 22:40

