VV Buitenpost pakt eerste punten tegen Velocitas

Pier Schotanus zo 6 oktober 2024, 14.15 sportnieuws zo 6 oktober 2024, 14.15

BUITENPOST - Na een moeizame competitiestart heeft Buitenpost de eerste punten binnen. David Albert Villalta en Rolf Dijk waren trefzeker en zetten een 2-0 eindstand op het scorebord tegen Velocitas 1897.

Door de benen, nóg een keer door de benen. Rolf Dijk maakt twee panna's bij zijn directe tegenstander en dribbelt door naar de keeper. De blessuretijd is aangebroken en de eerste competitieoverwinning voor de Blauwkes komt steeds dichterbij. Sportpark De Swadde houdt zijn adem in. En dan is er ontlading. Dijk schiet de bal voorbij de keeper – tussen zijn benen door – en de hele selectie komt op hem afgerend om de 2-0 te vieren.

Worstelend naar een voorsprong

Buitenpost begon met drie nieuwe namen in de basis ten opzichte van vorige week. Ron Janzen is terug van een blessure en maakte zijn eerste minuten van het seizoen. Verder waren Gerbrand Waaksma en David Albert Villalta terug in de basis; Joost Jesse Visser, Rik Weening en Rolf Dijk namen plaats op de bank.

De eerste helft had Buitenpost controle over de wedstrijd zonder al te veel kansen te creëren of weg te geven. Uit een afgeslagen voorzet van Noureddine Boutzamar kopte Gerbrand Waaksma over en David Albert Villalta knalde vanaf de rand van het strafschopgebied op de handen van de doelman.

Vlak voor rust was het toch raak. Via David Kazimier, Gerbrand Waaksma en Edwin Schaafsma kwam de bal bij David Albert Villalta, die de bal leek te verliezen aan twee verdedigers die kort op hem zaten. Met vallen en snel weer opstaan worstelde hij zich voorbij zijn bewakers en schoot de 1-0 binnen via de binnenkant van de paal.

Strijdlust

Pas in het laatste kwartier kwam de tweede helft tot leven. Velocitas werd sterker en dwong Buitenpost achteruit. Vanuit een hoekschop in de 79e minuut waren de bezoekers het gevaarlijkst, maar Harmen Symen Elsenga haalde de bal van de lijn en redde de Blauwkes. Vlak daarna kreeg Edwin Schaafsma zijn tweede gele kaart.

Met een man minder kwam er extra strijdlust naar boven bij Buitenpost, dat hoekschap na hoekschop veroverde. Ook het thuispubliek werd enthousiast en zorgde voor een fantastische voetbalsfeer. In de blessuretijd gaf doelman Kevin van der Meulen een lange bal op invaller Rolf Dijk, die de wedstrijd met een geweldige actie in het slot gooide.

"We hebben deze wedstrijd niet met een elftal, maar met een team gespeeld", aldus Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos. "De vijf invallers hebben de wedstrijd goed afgemaakt. Zo win je wedstrijden. De ontlading bij het doelpunt van Rolf Dijk was enorm groot. Er onstond een soort over-mijn-lijkmentaliteit en dat was vandaag bepalend."

Volgende week gaat Buitenpost op bezoek bij SC Stiens. De aftrap op Sportpark It Gryn is om 14:30.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Ron Janzen, David Kazimier, Willem de Boer (71. Rik Weening), Noureddine Boutzamar (71. Harmen Symen Elsenga), Edwin Schaafsma, David Albert Villalta (80. Rolf Dijk), Roan van der Weij (85. Joost Jesse Visser), Gerbrand Waaksma (85. Wolter Klaas Laanstra)

Gele kaart: Edwin Schaafsma (2x)

Scoreverloop: 1-0 (44. David Albert Villalta), 2-0 (90+ Rolf Dijk)