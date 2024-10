Praxis in Drachten ontruimd vanwege mogelijk gaslek

regionaal vr 4 oktober 2024, 10.42

DRACHTEN - De bouwmarkt Praxis aan de Martin Luther Kingsingel in Drachten is vrijdagochtend ontruimd vanwege een mogelijke gaslekkage. De brandweer van Drachten kwam omstreeks 10.30 uur met spoed ter plaatse.

De winkel werd ontruimd en een deel van het parkeerterrein werd uit voorzorg afgezet door de hulpdiensten.

Mogelijk is er een gaslekkage ontstaan bij werkzaamheden. De brandweer is ter plaatse gebleven tot een medewerker van Liander ter. plaatse kwam. Uiteindelijk is er geen gaslekkage gevonden en zijn de hulpdiensten even voor 11.00 uur vertrokken.