Lilly Okkema geÃ¯nstalleerd als nieuwe kinderburgemeester

Lilly Okkema geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester

regionaal wo 2 oktober 2024, 10.14

DAMWALD - Tijdens een feestelijke raadsvergadering werd Lilly Okkema uit Feanwâlden dinsdagmiddag in het bijzijn van familie, klasgenoten en raadsleden, officieel geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Dantumadiel. Lilly legde een belofte af en kreeg een speciaal ontworpen ambtsketen van burgemeester Klaas Agricola.

‘Als er een probleem is, wil ik dat graag oplossen.’ Met deze mooie woorden laat Lilly haar ambitie horen om zich als kinderburgemeester in te zetten voor de belangen van kinderen uit de gemeente.

Burgemeester Klaas Agricola is blij met de nieuwe kinderburgemeester: ‘Vandaag begint voor jou een spannend avontuur als kinderburgemeester. Jij bent de stem van de jonge generatie en met jouw frisse blik en enthousiasme kun je iets betekenen voor Dantumadiel. Ik kijk ernaar uit om met jou samen te werken.’

Verkiezingen

Afgelopen zomer werd Lilly Okkema van de Dr. Theun de Vriesskoalle uit Feanwâlden tijdens een eerste vrije verkiezing verkozen tot nieuwe kinderburgemeester voor het schooljaar 2024-2025. Leerlingen uit de bovenbouw van alle basisscholen uit Dantumadiel konden een video-inzending insturen.

Van de inzendingen werden er 8 kandidaten geselecteerd. Zij mochten zichzelf en hun ideeën presenteren tijdens de verkiezingsmiddag op 2 juli. Lilly is de tweede kinderburgemeester van Dantumadiel, ze volgt hiermee Arjen Wielinga uit de Falom op.

Waarom een kinderburgmeester?

De gemeente wil kinderen stimuleren na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in Dantumadiel. De kinderburgemeester is een jaar lang de ambassadeur van alle kinderen in Dantumadiel. Hij of zij bezoekt samen met de burgemeester activiteiten en evenementen in de gemeente zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag of de opening van een speeltuin.