Bejaarde vrouw slachtoffer van oplichting door nepagent

regionaal wo 2 oktober 2024, 9.03

DRACHTEN - Een bejaarde vrouw aan de Berkelaan in Drachten is zondag slachtoffer geworden van oplichting door nepagenten. De vrouw werd gebeld door iemand die zich voordeed als een politieagent en vertelde dat er een bende actief was in de wijk.

Er werd afgesproken dat een 'agent' langs zou komen om de waardevolle spullen van de vrouw te inventariseren. Toen er vervolgens werd aangebeld stond er inderdaad een man voor de deur die zich legitimeerde als een agent maar uiteindelijk was het een oplichter. De nepagent is er met juwelen en goud van de vrouw vandoor gegaan.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar mensen die mogelijke beelden hebben uit de omgeving van de Beukelaan in Drachten. Mocht u meer informatie hebben, neem dan contact op met 0900-8844.